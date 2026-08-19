Звезда "Хатико" неожиданно заговорил по-украински: Ричард Гир зачитал стихотворение популярного поэта

Ричард Гир / © Associated Press

Реклама

Известный американский актер Ричард Гир в канун Дня Независимости Украины поздравил украинцев с праздником.

Звезда фильмов «Красавица» и «Хатико» записал видеообращение из Нью-Йорка, в котором также прочитал стихотворение украинского поэта Юрия Издрыка. Соответствующее видео опубликовала Ярослава Гресь в Instagram.

Реклама

Для обращения Гир выбрал поэзию «Інший», которую прочитал на английском языке в переводе Романа Ивашкива и Эрино Моуре. Последние строки актер произнес на украинском. К тому же, звезда покорил наш народ искренней поддержкой, когла признанавал себя нашим «братом».

Реклама

«Я обращаюсь к вам из Нью-Йорка и передаю свои лучшие пожелания. Сегодня хочу прочесть стихотворение украинского поэта Юрия Издрыка. Всем людям Украины, каждому из вас, я передаю самые теплые поздравления и выражаю свою полную и твердую поддержку. Поздравляю с Днем Независимости Украины! Я остаюсь рядом с вами. Я ваш брат», — растрогал актер.

В Ukraine WOW рассказали, что подготовка к съемкам длилась долго, а команда до последнего не была уверена, что обращение действительно состоится. Впрочем, в июне Гир сам рассказал о будущем чтении украинской поэзии в интервью латвийскому телевидению. В это время организаторы окончательно поняли, что проект подтвержден.

Отметим, Ричард Гир не в первый раз публично поддерживает Украину после начала полномасштабной войны. В 2022 году актер выставил на благотворительный аукцион свой эксклюзивный автомобиль, а вырученные средства направил на помощь Украине. В том же году он выступил на благотворительном концерте Concert for Ukraine в Карнеги-Холле в Нью-Йорке.

Также Гир приобщался к Саммитам первым леди и джентльменам, где говорил о войне России против Украины и осуждал российскую агрессию. В общем, он любит открывать глаза мира на правду и верит в нашу победу.

Реклама

Новости партнеров