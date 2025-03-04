Звезда "Холостячки" Андрей Шатырко женился и показал свадьбу, которую сыграл за границей

Бывший участник шоу "Холостячка", где героиней была Ксения Мишина, Андрей Шатырко женился.

О кардинальных изменениях в личной жизни блогер сообщил в Instagram. После сделаного предложения в феврале Андрей Шатырко официально узаконил отношения с моделью и блогершей Екатериной Гринько. Вместе пара уже долгое время проживала в США, поэтому свадьбу они сыграли за границей. Для торжества молодожены выбрали знаменитую звездную так называемую "маленькую белую часовню" в Лас-Вегасе. Ведущим церемонии стал мужчина в костюме Элвиса Пресли.

Свадьба Андрея Шатырко / Фото: instagram.com/ekaterinagrinko

Свадьба Андрея Шатырко / Фото: instagram.com/ekaterinagrinko

"Пока мир сходит с ума, мы сходили в часовню и поженились. Именно так, как в наших дрим-бордах: в сердце Лас-Вегаса, а церемонию провел сам Элвис Пресли (без шуток) в часовне, где женились Памела Андерсон, Брюс Уиллис, Бритни Спирс, Дженнифер Лоренс, Фрэнк Синатра, Деми Мур, Майкл Джордан и другие", – написал Андрей.

Новоиспеченные молодожены уже похвастались счастливыми кадрами со своей свадьбы. К слову, Шатырко для женитьбы выбрал классический синий костюм, а вот его невеста – облегающее белое платье на тонких бретелях и длинную фату.

Свадьба Андрея Шатырко / Фото: instagram.com/ekaterinagrinko

Свадьба Андрея Шатырко / Фото: instagram.com/ekaterinagrinko

Свадьба Андрея Шатырко / Фото: instagram.com/ekaterinagrinko

Свадьба Андрея Шатырко / Фото: instagram.com/ekaterinagrinko

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк объяснила, почему откладывает свадьбу после предложения от ее возлюбленного-военного.

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