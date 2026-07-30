Звезда "Холостяка-10" спустя два месяца после свадьбы заявила о беременности

Кристина из "Холостяка-10"

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Участница романтического шоу «Холостяк-10» Кристина, которая в свое время боролася за сердце пилота Макса Михайлюка, поделилась радостной новостью — она впервые станет мамой.

Блогерша больше не скрывает беременность и официально сообщила о предстоящем пополнении в семье. На своей странице в Instagram Кристина опубликовала нежную фотосессию, где впервые продемонстрировала уже заметно округлый животик.

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Для съемок будущая мама выбрала длинное платье на тонких бретелях, украшенное нежно-розовыми пайетками, которое деликатно подчеркнула ее новый статус.

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Кристина из «Холостяка-10» / © Instagram kris.chem

«Me&my baby era», — лаконично подписала фотографии Кристина.

Со временем в сторис блогерша откровенно рассказала о самочувствии во время беременности. По ее словам, первый триместр не прошел без токсикоза, однако это почти не сказалось на ее аппетите. В то же время, Кристина призналась, что беременность принесла и приятные изменения — кожа стала значительно чище, а внутри появилось необычное чувство покоя и гармонии.

Будущие родители уже знают пол первенца, однако пока решили оставить эту информацию в тайне и не раскрывать ее поклонникам.

К слову, свою личную жизнь Кристина традиционно не афиширует. Известно лишь, что 17 апреля этого года возлюбленный сделал предложение ей, а уже в конце мая пара официально поженилась. И менее чем через два месяца после свадьбы супруги сообщили еще одну счастливую новость — вскоре они впервые станут родителями. В настоящее время влюбленные часто путешествуют вместе и делятся романтическими моментами, готовясь к новому этапу семейной жизни.

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Кристина из «Холостяка-10» и ее муж / © Instagram kris.chem

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