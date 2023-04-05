Звезда "Холостяка-12" Варлей полностью обнажилась для мужского журнала Playboy

Участница реалити "Холостяк-12", актриса Виктория Варлей взбудоражила воображение поклонников смелой фотосессией для мужского журнала Playboy Украина.

На страницах глянца бывшая девушка актера Тараса Цымбалюка предстала полностью обнаженной – Виктория продемонстрировала пышный бюст, длинные ноги, плоский животик, а пикантные места прикрыла руками.

Виктория Варлей для Playboy / Фото: playboy.ua

Виктория Варлей для Playboy / Фото: playboy.ua

Виктория Варлей для Playboy / Фото: playboy.ua

Из одежды на Варлей иногда присутствуют только белые стринги и шапочки для плавания. В интервью изданию артистка поделилась, что сейчас она готовится к кастингам на Netflix, так что вполне вероятно, что вскоре Викторию можно будет увидеть в американской киноленте.

Виктория Варлей для Playboy / Фото: playboy.ua

Виктория Варлей для Playboy / Фото: playboy.ua

Отметим, что актриса Виктория Варлей была участницей 12 сезона романтического реалити "Холостяк", но не победила на шоу. После проекта артистка отправилась в США, где встретила свою любовь. 4 апреля 2022 года Виктория вышла замуж за бизнесмена с российскими корнями. Но, по словам Варлей, ее избранник поддерживает Украину и помогает вместе с ней ВСУ.

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