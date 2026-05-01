Звезда "Холостяка-13" Белень выписалась из роддома и растрогала, как ее с дочкой встречали родные

Инна Белень

Победительница романтического реалити "Холостяк-13" Инна Белень, которая 28 апреля родила дочь, выписалась из роддома.

Новостью блогерша поделилась в Instagram-stories. В роддоме с новорожденной дочкой Инна Белень долго не задерживалась. Уже через три дня врачи отпустили новоиспеченную мамочку вместе с малышкой домой, чтобы те восстанавливались и отдыхали.

В роддоме Инну Белень встречали родные и близкие. Кстати, ранее у блогерши вместе с мужем были споры. Инна хотела по-тихому без лишнего внимания поехать из роддома домой, а вот ее избранник предлагал, чтобы их встретили близкие. Наконец, пара подумала над этим, попросила совета у подписчиков и все же решила не терять особенные моменты, которые запечатлеются в памяти.

Инна Белень с родными / © instagram.com/innka_belen

Отметим, Инна Белень весной 2025 года рассекретила отношения со своим одноклассником Иваном. В конце того же года пара обручилась, а уже в феврале 2026-го заключила брак. 28 апреля у влюбленных родилась дочь.

Кстати, после родов Инна Белень жаловалась на самочувствие. В сложный период рядом с блогершей был ее возлюбленный, который очень сильно поддерживал и помогал с дочкой.

