Звезда "Холостяка-13" Инна Белень рассекретила оригинальное имя новорожденной дочери
Оказывается, именно муж блогерши выбирал, как назвать девочку.
Победительница романтического реалити «Холостяк-13» Инна Белень, которая 28 апреля впервые стала мамой, рассекретила имя новорожденной дочери.
Блогерша долго не держала интригу. В своем Instagram она уже призналась, как назвала дочь. В частности, Инна показала свидетельство о рождении. В документе указано, что девочку зовут Кира.
Как оказалось, это имя для нее придумал папа — муж Белень. Избранник блогерши Иван решил так назвать дочь еще до ее появления на свет. Уже после родов, когда Белень впервые увидела ребенка, то понятно, что имя Кира — идеально ей подходит.
«Имя придумал Ваня: и когда он ее так называл, она еще реагировала в животике. Сейчас смотрю на нее и понимаю — оно ей идеально подходит», — делится блогерша.
В комментариях подписчики Инны Белень отметили, что имя довольно оригинальное, но вместе с тем очень красивое: «Такое красивое имя», «невероятное имя», «лучшее имя».
Напомним, Инна Белень родила дочь 28 апреля. Блогерша уже выпилась из роддома и сейчас восстанавливается дома, а также привыкает к новому статусу. Недавно Инна показывала, как кормила дочь грудью, и признавалась, с какими сложностями столкнулась.