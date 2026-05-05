Звезда "Холостяка-13" Инна Белень рассекретила оригинальное имя новорожденной дочери

Победительница романтического реалити «Холостяк-13» Инна Белень, которая 28 апреля впервые стала мамой, рассекретила имя новорожденной дочери.

Блогерша долго не держала интригу. В своем Instagram она уже призналась, как назвала дочь. В частности, Инна показала свидетельство о рождении. В документе указано, что девочку зовут Кира.

Как оказалось, это имя для нее придумал папа — муж Белень. Избранник блогерши Иван решил так назвать дочь еще до ее появления на свет. Уже после родов, когда Белень впервые увидела ребенка, то понятно, что имя Кира — идеально ей подходит.

Инна Белень показала, как назвала дочь / © instagram.com/innka_belen

«Имя придумал Ваня: и когда он ее так называл, она еще реагировала в животике. Сейчас смотрю на нее и понимаю — оно ей идеально подходит», — делится блогерша.

В комментариях подписчики Инны Белень отметили, что имя довольно оригинальное, но вместе с тем очень красивое: «Такое красивое имя», «невероятное имя», «лучшее имя».

Напомним, Инна Белень родила дочь 28 апреля. Блогерша уже выпилась из роддома и сейчас восстанавливается дома, а также привыкает к новому статусу. Недавно Инна показывала, как кормила дочь грудью, и признавалась, с какими сложностями столкнулась.

