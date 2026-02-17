Звезда "Холостяка-14" Половинкина продала авто ради бизнеса и раскрыла подробности

Анастасия Половинкина

Реклама

Финалистка проекта «Холостяк-14» Анастасия Половинкина, которой недавно приписали роман с певцом Виталием Островским, заговорила об открытии собственного дела.

Звезда на проекте «Наодинці з Гламуром» сообщила, что еще до участия в романтическом реалити готовилась к запуску бизнеса. Более того, даже успела продать машину для того, чтобы покрыть первые расходы на продукцию.

По словам Половинкиной, ее бренд будет специализироваться на продукции для дома и ухода. И, как отмечает финалистка телешоу, финансирует она все самостоятельно. Запуск магазина планировался еще летом, однако из-за участия в шоу и организационных трудностей сроки сместились. Впрочем, Анастасия не сдается и убеждена, что ее бизнес-проект обязательно увидит мир.

Реклама

Анастасия Половинкина

«У меня готовится проект. Он был еще до "Холостяка". Больше хочу идти в бизнес. Бренд связан с ароматами для дома, свечами, кремами для тела и гелями для душа. Машина уже продана. Спонсор — это я. Никто не помогает. Запуск планировался еще в июне после моего дня рождения, но я пошла на проект и немного все сместилось. А потом, как и на каждом предприятии, каждый день что-то идет не так — отменялось, переносилось…», — поделилась Половинкина в разговоре с Анной Севастьяновой.

Напомним, недавно певица Кристина Соловий рассказала о покупке имущества в Киеве. Артистка обзавелась жильем и уже принимает первых звездных гостей.