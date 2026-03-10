Звезда "Холостяка-14" Половинкина публично открестилась от тайного романа, который ей приписывали

Анастасия Половинкина

Финалистка проекта «Холостяк-14» Анастасия Половинкина, которая боролась за сердце актера Тараса Цимбалюка, расставила точки над «і» в личной жизни.

Уже длительное время блогера подозревали в тайном романе с певцом Виталием Островским, он же Ostrovskyi. Парочка часто появлялась вместе на публике и не скрывала совместного досуга. И все же Анастасия решила больше не создавать иллюзий и без всяких интриг призналась, что между ней и Виталием исключительно дружба.

«Не в отношениях. Ни с кем не встречаюсь. Пока свободна. Я и не ищу отношений. Мы общаемся (с Виталием — прим. ред.), мы друзья», — честно призналась блогерша в комментарии Ангелине Пичик в Instagram.

Виталий Островский и Анастасия Половинкина

Кроме того, интервьюер расспросила у финалистки романтического реалити о ее отношениях с Тарасом Цимбалюком. По словам Половинкиной, они так же поддерживают лишь дружескую связь. В частности, изредка видятся и следят друг за другом в соцсетях.

«Мы виделись в Киеве, в принципе в Instagram лайкаем друг другу прикольную рекламу», — поделилась экс-участница «Холостяка-14».

