Гламур
2082
2 мин

Звезда "Холостяка-14" Половинкина раскрыла правду об отношениях с Цымбалюком после шоу: "Мы виделись"

Финалистка честно призналась, был ли интим с актером на романтическом проекте.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Тарас Цимбалюк и Анастасия Половинкина

Финалистка реалитишоу «Холостяк-14» Анастасия Половинкина впервые подробно прокомментировала свое общение с главным героем Тарасом Цимбалюком после завершения проекта.

По словам девушки, они до сих пор поддерживают контакт, иногда видятся и общаются по телефону, однако ничего романтического между ними пока нет. Так, Анастасия после остальных финалисток Надин Головчук и Ирины Пономаренко пришла на интервью к Славе Демину. Блогерша честно рассказала о том, что было вне камеры шоу на их свиданиях с Тарасом. На прямой вопрос «был ли интим», Анастасия ответила утвердительное «нет».

«Как мы говорили с Тарасом „не телевизионная история“. Говорили о жизни, о ценностях, о друзьях, кто как отдыхает. Все то, что мы не хотели говорить на камеру или что не хотели, чтобы слышала команда. Пили, общались, смеялись», — вспоминает девушка.

Тарас Цимбалюк и Анастасия Половинкина

Также Половинкина подтвердила, что после проекта она с Тарасом виделась в Буковеле в декабре, когда каждый был в своей компании. Что касается прежних чувств, финалистка шоу призналась, что влюбленность прошла где-то через месяц после проекта, а сейчас между ней и Цимбалюком приятельские отношения.

«Мы виделись, мы общаемся по теме, что-то комментируем в Instagram друг другу. Общаемся в телефонном режиме просто, как люди, которые прошли какой-то путь за эти три месяца», — пояснила Анастасия.

Напомним, недавно победительница «Холостяка-13» Инна Белень после объявления о беременности раскрыла, когда сыграет свадьбу с женихом.

2082
