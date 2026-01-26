Звезда "Холостяка-14" Шамия объяснила штраф в 5 тыс. долл. проекту и действительно ли имела роман с женатым

София Шамия

Обладательница титула «Мисс Украина-2023» София Шамия, которая стала одной из самых резонансных участниц 14-го сезона шоу "Холостяк", откровенно рассказала о закулисье проекта и объяснила, почему вынуждена была заплатить телеканалу СТБ штраф в размере пяти тысяч долларов.

21-летняя модель поделилась собственной версией событий. По словам Софии, причиной штрафа стало не нарушение правил, а ее отказ создавать дополнительный драматический контент.

«Потому что я просто не делала того, чего хотели. Потому что я решила уйти. Потому что я не создала еще больше шоу. Потому что я на коленях не просила прощения. Просто они хотели шоу, а я этого шоу не дала. Это единственная причина», — заявила Шамия в проекте "Глаза в глаза”.

Как рассказала модель, представители телеканала объясняли штраф тем, что она не попрощалась с главным героем проекта — актером Тарасом Цимбалюком. В то же время интервьюер, участница 13 сезона «Холостяка» Маричка Довбенко, отметила, что в контракте нет пункта, который обязывает участниц прощаться с холостяком. По ее словам, проект покидали и другие девушки, однако штраф заплатила только София.

«Потому что разозлила. Мне моментами греет душу, что 21-летняя девушка смогла разозлить продюсеров, которым за 30, и заплатила им штраф», — иронично отметила Шамия.

Модель также объяснила, что в договоре был прописан пункт об обязательном предупреждении за несколько дней в случае желания покинуть шоу. В противном случае — штраф неизбежен.

«Никто из участниц не предупреждает за несколько дней. Если ты решаешь уйти — ты уйдешь. Но договор составлен так, что если тебе поставили штраф, ты его заплатишь. А если откажешься — заплатишь еще больше», — добавила она.

К слову, после резонансного интервью Тараса Цимбалюка Еве Коршик, где актер признался, что не почувствовал настоящей искры с участницами и даже советовался с продюсерами относительно выбора победительницы, София Шамия потребовала от СТБ вернуть ей уплаченные пять тысяч долларов. Модель не понимает, почему главному герою разрешено публично заявлять о своеобразном пиаре на шоу, тогда как она была оштрафована за отказ соблюдать формальности.

Отметим, София Шамия покинула «Холостяка-14» в третьем выпуске после громкого конфликта с другими участницами. В частности, косметолог Оксана Шанюк обвинила модель в романе с мужем ее беременной клиентки. «Мисс Украина-2023» неоднократно опровергала эти заявления и подала в суд за клевету. И в интервью сообщила, что в телефоне Оксаны на пост-шоу были только ее фото, где она позирует одна и «не было ни переписок, ни мужчин». София отметила, что ее бывший бойфренд не был женат и не имеет детей.

