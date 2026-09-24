Звезда "Холостяка" Екатерина Лозовицкая вышла замуж за известного певца через полгода отношений

Екатерина Лозовицкая и GEED / © instagram.com/kateryna_lozovytska

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Победительница «Холостяка-12» Екатерина Лозовицкая вышла замуж за украинского певца Гидаята Сеидова, известного под сценическим именем GEED.

Свадьба состоялась менее чем через месяц после предложения артиста и после полугода романа пары. О браке Екатерины стало известно 23 сентября. Кадрами с церемонии поделились в Instagram другие участницы «Холостяка» Елена Головань и Александра Погорелова, присутствовавшие на праздновании.

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Екатерина Лозовицкая

Екатерина Лозовицкая и GEED

Для важного дня Екатерина выбрала нежное кружевное платье на тонких бретелях и длинную полупрозрачную фату. Свой образ невеста дополнила букетом из желтых кал. Гидаят предстал перед гостями в белом костюме.

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Одним из романтических моментов празднования стал первый танец молодоженов. Влюбленные исполнили его посреди густого дыма, окутавшего пару во время танца. Однако сами Лозовицкая и GEED пока не публиковали общие кадры со свадьбы и не раскрывали подробности празднования.

Екатерина Лозовицкая и GEED

Екатерина Лозовицкая и GEED

Екатерина Лозовицкая и GEED

Как развивался роман Екатерины Лозовицкой и GEED

О романе Екатерины и Гидаята стало известно только в начале августа 2026 года. Тогда блогерша впервые показала общие романтические фото с певцом и призналась ему в любви. Впоследствии Лозовицкая рассказала, что на тот момент они были вместе около полугода.

Впрочем, их отношения быстро перешли на новый этап. 23 августа GEED сделал предложение возлюбленной прямо во время своего выступления. Сначала артист вручил Екатерине большой букет розовых роз, затем стал на одно колено и предложил ей пожениться. Лозовицкая ответила согласием и показала поклонникам обручальное кольцо.

Екатерина Лозовицкая и GEED / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Отметим, что до романа с GEED Екатерина Лозовицкая около двух лет встречалась с мужчиной по имени Владимир. Пара была обручена, однако весной 2025 года блогерша сообщила о разрыве.

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