Звезда "Холостяка" подралась с бойфрендом и напугала синяками: в драку вмешался звезда "Холостячки"

Оксана Шанюк, Павел и Евгений Ковтуненко

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Участница «Холостяка-14» Оксана Шанюк оказалась в центре громкого конфликта с бойфрендом Павлом Ковтуненко и его братом Евгением Ковтуненко, известным с участием в шоу «Холостячка».

Девушка, которая в свое время боролась за сердце Тараса Цымбалюка на романтическом шоу, опубликовала фотографии синяков и медицинские документы, заявив, что мужчины применили к ней силу. Оба брата выложили собственные версии событий, а Павел также показал травмы, которые, по его словам, получил во время ссоры. Теперь стороны обещают обратиться в милицию.

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О конфликте Шанюк рассказала в Instagram. По ее словам, инцидент произошел во время совместного отдыха в коттедже в Закарпатье. После ссоры с бойфрендом ситуация переросла в физическое противостояние, к которому присоединились его брат Евгений и девушка последнего Татьяна Тесленко.

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Оксана Шанюк

Оксана обнародовала фотографии синяков на руках и ногах, а также показала рентгеновский снимок и медицинское заключение. Она утверждает, что в результате конфликта получила перелом мизинца правой руки и требует операции по установлению двух спиц. Также, по словам девушки, у нее остался синяк под глазом.

Шанюк рассказала, что сначала Павел якобы вырвал у нее телефон, когда она записывала ссору. Когда девушка попыталась вернуть гаджет, мужчина, по ее утверждению, толкнул ее. Позже к конфликту присоединился Евгений, а Татьяна, как заявляет Оксана, начала «выкручивать ей руки».

Пост Оксаны Шанюк

Пост Оксаны Шанюк

«Когда я пыталась забрать телефон, потому что Павел, конечно, хотел удалить видео, он толкнул меня и я травмировала ногу. Поднявшись, прибежал Евгений Ковтуненко со словами: „Не обижай моего братика“ и начал меня трясти, называть грязными, бранными словами и угрожать. Синяки вы видели, я отмахивалась, как могла. И в этот момент пришла Татьяна Тесленко — девушка Евгения со словами: „Не трогай моего парня“ и начала выкручивать мне руки. Павел просто стоял и смотрел на это… И тогда я побежала в комнату, закрылась и сказала, чтобы они покинули коттедж уже сегодня, потому что мне страшно быть с ними в одном доме», — написала участница «Холостяка».

По словам Оксаны, она сейчас готовится к операции в Киеве. А также добавила, что будет нетрудоспособной в течение нескольких месяцев.

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Евгений Ковтуненко ответил на обвинение: его версия событий

Свою версию событий обнародовал и Евгений Ковтуненко, участник романтического реалити «Холостячка» с Ксенией Мишиной. Он подтвердил, что между Оксаной и Павлом произошла ссора во время отдыха, однако назвал произошедшее «семейным пьяным бредом».

По словам Евгения, он прибежал уже тогда, когда конфликт обострился. Тогда, как утверждает мужчина, увидел брата с «разбитым лицом и стекающей кровью» и «державшейся за руку» Оксану. Евгений уверяет, что вместе со своей подругой Татьяной пытался разнять пару, но сам якобы получил удар от Шанюк.

Евгений Ковтуненко показывает последствия избиения брата Павла / © instagram.com/kov2nenko

«Я становлюсь между ними и говорю, чтобы они умолкли. В этот момент от Оксаны я еще получаю кулаком по лицу. Они не вызывали полицию. Оксану придерживала моя подруга. Я сказал всем собираться и уехать. Мы переехали в соседний дом. Начинается информационная война. Это семейный пьяный бред», — заявил он.

Евгений также отметил, что считает публичное обсуждение конфликта ударом по своей репутации. Он заявил о готовности сотрудничать с правоохранительными органами и убежден, что спор следует разрешать в правовом поле, а не в соцсетях.

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Павел Ковтуненко показал собственные травмы и отрицал избиения

Сам Павел Ковтуненко также не оставил обвинения без ответа. В соцсетях он опубликовал фотографии своих повреждений и заявил, что во время ссоры пострадал не меньше бывшей девушки. По его словам, из-за экс-избранницы у него разбит глаз, травмирован нос и было кровотечение.

Павел подтвердил, что во время конфликта забрал телефон Оксаны и они оба были пьяны, однако возразил, что избивал ее. Он утверждает, что якобы только Шанюк наносила ему удары, а сам он лишь оттолкнул ее, что и стало причиной появления синяка на ноге. Также мужчина уверяет, что в момент агрессии девушки он якобы «просто стоял».

«Мы уехали на отдых. Праздновали мой день рождения с девушкой Оксаной Шанюк, моим братом и еще одной девушкой. Мы хорошо выпили и поели. У нас есть тема, из-за которой мы постоянно ссоримся, и дома на пьяную голову поссорились. В моменте она снимала видео, я вырвал ее телефон и спросил, делала ли она это для хайпа. Да, это было эмоционально, мы были пьяны, но никто никого пальцем не трогал. Оксана меня начала бить. У меня есть синяки, глаз разбит. У меня пошла кровь из носа, я оттолкнул Оксану и она зацепилась коленом об стол», — заявил Ковтуненко.

Павел Ковтуненко

Он также отрицал утверждение об избиении со стороны брата и его девушки. По словам Павла, Татьяна пыталась сдержать Оксану, а Евгений призвал всех прекратить ссору. Мужчина связывает травмы девушки с ее собственными действиями и заявил, что имеет медицинские документы о собственных травмах и планирует передать их правоохранителям.

«Таня сдерживала Оксану, Женя кричал остановиться. Оксана из кулака ударила Женю. Когда Оксана кичится рукой, говорит, что мы ее избили, но это классический синяк, когда ты не умеешь драться. Потому что неправильно нанесенный удар приводит к таким травмам. Мне прилетело в глаза и переносица. Не было ни одного избиения. Это все клевета. Пусть покажет справку, что имеет фингал. У меня есть документы и выводы, передаю это в правоохранительные органы. За это нужно будет ответить», — добавил он.

Павел Ковтуненко

В итоге участники конфликта обнародовали взаимные обвинения и доказательства травм. Однако их посты в соцсетях сами по себе не устанавливают, кто именно применял силу и при каких обстоятельствах возникли повреждения. Окончательные обстоятельства инцидента должны выяснить правоохранители.

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