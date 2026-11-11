Звезда "Холостяка" раскрыла, как муж отреагировал на беременность и выбрал имя для первенца

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

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Победительница 12-го сезона шоу «Холостяк» Екатерина Лозовицкая , которая вскоре впервые станет мамой , поделилась подробностями беременности, рассекретила реакцию мужа Гидаята Сеидова на будущее пополнение и рассказала о выборе имени для первенца.

Радостная весть застала супругов врасплох. Пара не планировала рождение ребенка именно сейчас, хотя оба давно хотели стать родителями. Поэтому первый положительный тест вызвал у Кати целую гамму эмоций. Блогерша призналась, что даже после нескольких проверок не могла поверить в результат. Чтобы окончательно убедиться, она в тот же день записалась на УЗИ. И только после вывода врача осознала, что действительно ждет малыша.

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«Я очень долго не могла в это поверить. Сделала три теста, записалась на УЗИ в тот же день. И пока врач на УЗИ не подтвердила, что да, я беременна, не верила. У меня был шок, но я была счастлива», – вспомнила Катя в интервью «Радио Люкс» .

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Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Не стала Лозовицкая откладывать разговор с любимым. Как только увидела результат первого теста, сразу позвонила по телефону Гидаяту видеосвязью. Устраивать особый сюрприз или придумывать романтический способ сообщить новость она даже не думала: столь сильны были переживания в тот момент.

«Я не знаю, как девушки выдерживают эту паузу, что-то готовят. Я ему уже после первого теста звонила по видеосвязи. Здесь не было никакой романтики. Это такое серьезное событие в жизни, что у меня даже мозг не работал в направлении того, что нужно что-нибудь подготовить или записать», — поделилась блоггерша.

По словам Кати, мужчина тоже не ожидал такого развития событий. Гидаят был счастлив услышать новость, однако не скрывал удивления. В настоящее время будущие родители постепенно готовятся к появлению первенца, хотя некоторые важные решения остаются открытыми.

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

В частности, пара пока не спешит раскрывать пол малыша. Катя пообещала поделиться этой информацией со своими подписчиками в ближайшее время. В то же время у супругов уже есть несколько вариантов имени, которые они активно обсуждают.

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«У меня с одной статьей имя было готово всегда – буквально с детства знала, как бы назвала ребенка. А для другого пола такого имени не было. Мы гуглили, общались с ChatGPT, хотели найти что-то не слишком обычное, но в то же время интересное. Мой муж — азербайджанец, поэтому у ребенка будет отчество Гидаятович или Гидаятивна. Нужно, чтобы имя хорошо с этим совмещалось», – объяснила Лозовицкая.

Окончательно определиться с именем влюбленные хотят уже после родов. Катя предполагает, что тогда им будет проще сделать выбор, ведь они смогут увидеть малыша и понять, какое имя ему больше подходит.

Напомним, недавно Екатерина Лозовицкая сообщила, что переезжает из Киева и рассекретила, где будет жить с мужем.

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