Гламур
136
2 мин

Звезда "Холостяка" раскрыла правду о деньгах от любимого и доходах с YouTube-проекта

Ксения Щербач рассекретила, как зарабатывает на интервью и соцсетях.

Анастасия Гребешко
После участия в шоу «Холостяк» блогерша Ксения Щербач откровенно рассказала, кто финансирует ее YouTube-проекты и сколько зарабатывает на собственном контенте.

После телевизионного проекта Ксения не стала исчезать из публичного пространства. Наоборот — она изменила направление работы и сделала ставку на интервью. Ее YouTube-шоу «Кейс» быстро набрало аудиторию благодаря искренним разговорам со звездами. Впрочем, сама Щербач не спешит называть себя успешной журналисткой. Говорит, что просто занимается тем, что ей действительно нравится. А стартом для нового этапа стали образование на журфаке и желание найти себя после реалити.

«Я просто не умею больше ничего делать, кроме того, что говорить, наверное», — с улыбкой поделилась блогерша на проекте «Тур зірками».

Сначала Ксения экспериментировала с другими форматами, но впоследствии поняла, что именно большие откровенные интервью приносят ей наибольшее удовольствие. По словам блогерши, именно в таких разговорах она может по-настоящему раскрыть человека. И, похоже, зрители это почувствовали — проект начал стремительно набирать популярность.

«Мне очень нравится раскрывать глубинно гостей. Я прямо почувствовала, что это мое. И оно выстрелило», — объяснила Щербач.

Вместе с популярностью появились и сплетни. В Сети начали активно обсуждать, что якобы развитие YouTube-канала оплачивает ее избранник. Однако Ксения такие предположения опровергла. Она отметила, что еще в начале отношений они договорились не смешивать работу и личную жизнь.

«Мой любимый вкладывает деньги в меня, но не в YouTube-проект. Мы еще на старте договорились: моя работа — это моя работа, его — это его», — заявила блогерша.

Также Щербач призналась, что ее проект уже приносит прибыль. По словам интервьюера, вложения удалось вернуть практически сразу после запуска. Кроме YouTube, она зарабатывает на рекламе в соцсетях, проводит корпоративы и развивает собственный бренд бранчей.

Напомним, ранее Ксения Щербач шокировала правдой о Демине и почему он просил прощения.

