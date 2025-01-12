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Звезда "Холостяка" родила первенца в экзотической стране и показала первое фото малыша

Звезда "Холостяка" родила первенца в экзотической стране и показала первое фото малыша

Звезда "Холостяка" родила первенца в экзотической стране и показала первое фото малыша

Яна Станишевская родила первенца

Яна Станишевская рассекретила имя новорожденного.

Финалистка третьего сезона шоу "Холостяк", где героем был скандальный хирург Андрей Искорнев, Яна Станишевская впервые стала мамой.

Радостным известием блогерша поделилась в Instagram. Яна рассекретила, что родила сына, которого назвала Тео. К слову, экс-участница "Холостяка" рожала в одном из роддомов Кении, где уже длительное время проживает с мужем Виктором.

Тем временем Станишевская уже успела показать первое фото крохи из роддома. Правда, на фото видна только его маленькая ножка.

Яна Станишевская родила первенца / ©
Яна Станишевская родила первенца

"Кажется, пришло время поделиться и с вами…. Наш сын Тео. Официально мама и папа", — сообщила экс-участница "Холостяка".

Отцом новорожденного Тео стал мужчина по имени Виктор, который был одноклассником Яны. Пара узаконила свои отношения осенью 2014 года. А перед тем Станишевская крутила роман со скандальным героем "Холостяка-3" Андреем Искорневым, от которого забеременела еще во время съемок шоу. Впрочем, пара тогда так и не стала родителями – Яна потеряла ребенка. После этого главный герой шоу кинул избранницу и пошел к другой из реалити.

Яна Станишевская с мужем Виктором / ©
Яна Станишевская с мужем Виктором

Напомним, недавно Григорий Решетник прокомментировал скандал по поводу языкового вопроса, который вспыхнул между Инной Белень и Александром Тереном.

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