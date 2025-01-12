Звезда "Холостяка" родила первенца в экзотической стране и показала первое фото малыша

Финалистка третьего сезона шоу "Холостяк", где героем был скандальный хирург Андрей Искорнев, Яна Станишевская впервые стала мамой.

Радостным известием блогерша поделилась в Instagram. Яна рассекретила, что родила сына, которого назвала Тео. К слову, экс-участница "Холостяка" рожала в одном из роддомов Кении, где уже длительное время проживает с мужем Виктором.

Тем временем Станишевская уже успела показать первое фото крохи из роддома. Правда, на фото видна только его маленькая ножка.

Яна Станишевская родила первенца

"Кажется, пришло время поделиться и с вами…. Наш сын Тео. Официально мама и папа", — сообщила экс-участница "Холостяка".

Отцом новорожденного Тео стал мужчина по имени Виктор, который был одноклассником Яны. Пара узаконила свои отношения осенью 2014 года. А перед тем Станишевская крутила роман со скандальным героем "Холостяка-3" Андреем Искорневым, от которого забеременела еще во время съемок шоу. Впрочем, пара тогда так и не стала родителями – Яна потеряла ребенка. После этого главный герой шоу кинул избранницу и пошел к другой из реалити.

Яна Станишевская с мужем Виктором

Напомним, недавно Григорий Решетник прокомментировал скандал по поводу языкового вопроса, который вспыхнул между Инной Белень и Александром Тереном.

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