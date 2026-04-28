Звезда "Холостяка" шокировала правдой о Демине и почему он просил прощения: "Не люблю высокомерие"

Звезда «Холостяк-13» и ведущая Ксения Щербач откровенно рассказала о серьезном конфликте с интервьюером Славой Деминым.

По словам Щербач, инцидент произошел на одном из мероприятий, где ведущий сразу начал задавать ей резкие вопросы и позволил себе обесценивающие комментарии. Ксения вспоминает, что Демин поинтересовался ее сотрудничеством с брендами и поставил под сомнение ее статус вне участия в реалити: «Какой бренд? Ты знаешь, как это дорого? Кто ты вообще, кроме „Холостяка“?». Такая манера общения, по словам ведущей, ее возмутила и она лишь ответила: «У вас все?».

Ксения Щербач

Впрочем, ситуация получила неожиданное продолжение уже через полгода. Как рассказывает Щербач в "ПВМ шоу", после стремительного развития ее проекта коллега сам подошел к ней, признал конкуренткой и извинился.

«Он начал рассказывать, что смотрит мои видео — они очень классные и профессиональные. За полгода — от „никто“ до конкурентки. Неплохо. Он сказал сам, что я „виновата“, что зашла на его территорию и конкурентка. Я сказала, что работаю на свою аудиторию. Не скажу, что зла на него, но очень не люблю, когда люди ведут себя пренебрежительно или относятся с неуважением», — прокомментировала блогерша.

Кроме этого, Ксения поделилась собственным мнением об украинских интервьюерах. Она отметила Алину Доротюк как более профессиональную, подчеркнув важность журналистского образования, в то же время назвав Еву Коршик талантливой, но менее опытной в профессиональном смысле.

Напомним, недавно певица Тина Кароль язвительно отреагировала на заявления Златы Огневич, где она рассказывала о дорогих расходах на уход.

