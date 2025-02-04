Звезда "Холостяка" Терен на фоне разрыва отношений с Белень гневно обратился к ней: "Оставь в покое"

Главный герой реалити-шоу "Холостяк-13" Александр Будько Терен ошеломил подробностями окончания романа с Инной Белень.

Александр на фоне хейта в его сторону вышел на связь с заявлением о бывшей. В частности, в фотоблоге ответил на упреки, что заблокировал Инну в Instagram. Терен объяснил, что на самом деле просто отписался от блогерши, потому что долгое время она скрывала от него сторис.

"Как же тяжело мне это дается, но должен сделать сегодня еще один сторис по этому поводу. Я не блокировал Инну Белень. Я просто отписался от человека, который около месяца скрывал от меня свои сторис, что тоже видно на экране", — рассказал холостяк.

Александр Будько Терен о расставании с Инной Белень / Фото: instagram.com/tsvit_terenu

На фоне их конфликта после расставания Александр отметил, что теперь Инна игнорирует его в соцсетях. Поэтому он публично обратился к ней в сторис с просьбой оставить его в покое и не впутывать в новые скандалы. И добавил, что хочет для блогерши и волонтера только лучшего.

"Инна, так как ты игнорируешь меня в мессенджерах и не отвечаешь, то напишу тебе это здесь. Пожалуйста, давай идти дальше отдельно без вымышленных ссор и интриг. Я не хочу для тебя ничего плохого, дай, пожалуйста, и мне покой в ответ. Спасибо!" – подытожил Терен.

Напомним, недавно ведущий Григорий Решетник отреагировал на болезненный разрыв Терена с Белень.

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