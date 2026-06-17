Звезда "Холостяка" Терен назвал сумму пенсии, которую получает в месяц как ветеран войны

Александр Терен / © instagram.com/tsvit_terenu

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Бывший участник шоу «Холостяк-13» Александр «Терен» Будько признался, какую пенсию получает как ветеран войны.

Александр служил в армии. Однако в августе 2022 года он получил тяжелое ранение, в результате которого потерял нижние конечности. С того времени Терен стал ветераном войны и раз в месяц получает пенсию, сумма которой составляет около 500 долларов. Об этом Александр рассказал на шоу "Ранкова кава".

Кроме того, Терен зарабатывает средства с разных проектов и рекламных интеграций. Что касается расходов, то ветеран войны не ведет подсчетов. Александр не скрывает, что у него как таковой финансовой грамотности нет. Однако он предполагает, что в месяц тратит около полутора тысяч долларов.

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Александр Терен / © instagram.com/tsvit_terenu

«Честно говоря, я никогда не считал (сколько нужно денег — прим. ред.). У меня есть расходы. Приходят средства, я что-то там купил себе, кому-то купил, заплатил за аренду, закончился бензин — заправился. У меня с математикой очень сложно. Было бы хорошо, будь у меня финансовая грамотность. Я задумываюсь, что следует вести какие-то подсчеты. В среднем около полутора тысяч долларов в месяц», — делится ветеран войны.

Тем не менее, у Александра есть амбициозная финансовая цель. Знаменитость хочет в будущем приобрести дом. Терен даже постепенно откладывает средства. Однако, по его словам, в ближайшие годы он пока будет арендовать квартиру.

Александр Терен / © instagram.com/tsvit_terenu

«У меня есть цель — дом. Хочется дом какой-то, чтобы можно было более частно чувствовать себя. Мне нравится в доме жить. Что-то откладывается при необходимости, но это пока так», — поделился ветеран войны.

Напомним, недавно Александр Терен показал архивное фото, сделанное сразу после его тяжелого ранения. Также ветеран войны удивил, как изменился с тех пор.

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