Звезда "Холостяка" Терен показал себя сразу после ранения и ошеломил, как с тех пор изменился

Александр Терен / © instagram.com/tsvit_terenu

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Ветеран войны и бывший участник шоу «Холостяк-13» Александр «Терен» Будько показал, как выглядел в больнице сразу после тяжелого ранения на фронте и как с тех пор изменился.

В своем Instagram Терен поделился мотивационным постом. Ветеран войны признался, что тяжелое ранение на фронте кардинально изменило его жизнь, однако он не опустил рук. В частности, бывший «Холостяк» после реабилитации также начал активно поддерживать физическую форму. Терен говорит, что тренируется восемь раз в неделю, ходит на бокс, в бассейн, занимается в спортивном зале. Конечно, это все прекрасно отражается на его физической форме. Своим примером ветеран войны демонстрирует, что инвалидность — не приговор.

«Мне важно и в дальнейшем показывать, что человек с инвалидностью может быть сильным, привлекательным и сексуальным. И так же важно показывать, что изменения возможны для каждого», — говорит ветеран войны.

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Александр Терен сразу после ранения и сейчас / © instagram.com/tsvit_terenu

Александр также поделился, что делает это все для того, чтобы быть здоровым, крепким и вообще лучшей версией себя. Он также отметил, что ни с кем не соревнуется и никому ничего не доказывает, а лишь демонстрирует, что изменения возможны всегда.

«Я не соревнуюсь с другими людьми. Я просто смотрю на парня с первого фото и стараюсь каждый день сделать для него что-то хорошее. Никаких секретов здесь нет, просто много работы, дисциплины и времени. Поэтому еще раз посмотрите на эти фото. Если изменения смог сделать я, то у вас тоже точно получится», — добавил ветеран войны.

Отметим, Александр Терен служил в армии. К сожалению, в августе 2022 года военный получил тяжелое ранение на фронте, в результате которого потерял нижние конечности. Терен прошел курс реабилитации и пользуется сейчас протезами.

Напомним, в 2024 году юморист Виктор Розовый получил тяжелое ранение на фронте. Недавно он признался, что перенесет операцию за границей.

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