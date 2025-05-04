Звезда "Холостяка" Терен публично унизил известную блогершу и обвинил ее в благосклонности к Путину

Александр Терен, Анна Алхим

Реклама

Главный герой реалити-шоу "Холостяк-13", ветеран войны и общественный деятель Александр "Терен" Будько возмутился недавним скандалом Анны Алхим.

Дело в том, что блогерша недавно выразила свое презрение относительно использования украинского языка. На такое резкое поведение Алхим отреагировал Терен и отнес ее контент к "дегенеративному". В своем фотоблоге он обратился к украинцам и возмутился теми, кто поддерживает ее позицию. Он отметил, что блогерша не только презирает родной язык, но и регулярно слушает русскую музыку и смотрит сериалы для оккупантов. Кроме того, вспомнил ее неоднозначную реакцию на кровавого диктатора путина.

"Сейчас очень много дегенеративного контента. А именно одна из блогерш, которая продвигает российские нарративы, говорила и не опровергла, что путин является одним из самых влиятельных политиков и она его уважает. Также продвигает российский контент, артикулирует на языке врага. И хуже всего, что людей, поддерживающих этот контент, тоже очень много. Очень досадно, когда белорусы, которые воюют в Украине за нас, могут выучить украинский, а люди, которые влияют на общество, почему-то украинский не используют, а наоборот – уменьшают его стоимость. Мне жаль, что очень много людей не может осознать, насколько этот контент уничтожает нас как нацию. Я шел воевать за соборное украинское государство без всякого русского в нем и в частности языка. Для тех, кто в своей голове вмещает два понятия "Алхим и весь враждебный контент" и "украинский патриотизм" рекомендую прочитать книгу Юрия Горлиса-Горского "Холодний Яр", - отметил Терен.

Реклама

Александр Терен об Анне Алхим

В ответ Анна Алхим записала ряд сторис для своих хейтеров. Блогерша сразу начала оправдываться за свою позицию. Она делает вид, что не понимает такой волны хейта и жалуется на угрозы и оскорбления в свою сторону. По словам Алхим, она сознательно выбрала враждебный язык для общения и будет игнорировать мнения остальных по этому поводу.

"У меня есть свое мнение и взгляды на жизнь. И они не совпадают с вашими. Я не прихожу к вам и не рассказываю, как надо жить. Я делаю то, что нравится мне. Мне по*б*ть, на каком языке вы говорите, какую музыку слушаете и что у вас дома происходит. Мне н*ср*ть. Вы хотите, чтобы я жила так, как вы хотите. Я уже получила миллион угроз. Однако скажу, что я могу свободно общаться по-украински там, где надо. И если со мной общаются на украинском, то я тоже им на нем отвечаю. Я знаю украинские песни и люблю их. Но мой сознательный выбор – не переходить на украинский. Я буду слушать ту музыку, которая мне нравится, и я никак не нарушаю закон. Ибо все, что вы навязываете – не мое, а ваше. Тот, кому не нравится, проходит мимо. Мне неприятно и обидно", — выдала звезда Сети.

Анна Алхим

Напомним, недавно Анна Алхим откровенно рассказала о том, что была любовницей состоятельного бизнесмена.