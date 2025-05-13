Звезда "Холостяка" Терен шокировал заявлением в СБУ и пожаловался на скандальную украинскую блогершу

Александр Терен, Анна Алхим

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Бывший герой реалити-шоу "Холостяк-13", ветеран войны и общественный деятель Александр "Терен" Будько в свой день рождения официально обратился в СБУ с важной просьбой.

Звезда, который ранее возмутился гражданской позицией блогерши Анны Алхим, решил довести дело до конца. В частности, после разоблачения ее благосклонности Путину и российскому контенту и языку, показал в Threads свое официальное заявление. Терен обратился в Службу безопасности Украины и Офис генерального прокурора с просьбой рассмотреть гражданку Украины как лицо, совершившее уголовные правонарушения.

Заявление Александра Терена / © instagram.com/tsvit_terenu

В документе ветеран войны отметил, что украинка Анна Алхим с 2020 года "совершала действия и транслировала своим поведением благосклонность непосредственно президенту страны-агрессора (который является главнокомандующим вооруженными силами российской федерации)". Кроме того, ссылаясь на разные источники, привел ряд доказательств ее слов и действий, которые она освещала в Сети.

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Под публикацией Александр лаконично написал: "Пока СНБО готовит санкции, народ действует! Надеюсь, что дело не вернут".

Напомним, недавно блогер Анна Алхим пыталась себя оправдать и обратилась к своим хейтерам с заявлением о собственной позиции.