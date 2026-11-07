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- Гламур
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Звезда "Холостяка" впервые стала мамой и показала первые фото сына: "Невозможно насмотреться на него"
Кристина уже выписалась из роддома и вернулась домой, где ее ждал сюрприз.
Участница 10-го сезона шоу «Холостяк» Кристина Чемоданова, которая в свое время сражалась за сердце пилота Макса Михайлюка, впервые стала мамой.
Модель в начале ноября тайно родила сына. Радостное известие она сообщила в Instagram. Новоиспеченная мама рассказала о пополнении в семье уже после выписки из роддома.
На серии фото можно заметить, как счастливая Кристина позирует с новорожденным сыном на руках уже дома. В родных стенах ее ждал сюрприз — комнату заполнили шарики и цветы.
В посте экс-участница «Холостяка» сообщила, что сын появился на свет еще 3 ноября. Правда, пока никаких подробностей звездная мама не рассказывала. Так же в секрете она держит имя мальчика. Тем не менее модель уже поделилась первыми эмоциями от материнства.
«Добро пожаловать домой, сын. 03.11.2026. Невозможно насмотреться на него, как и передать словами эту безусловную любовь к нашему маленькому мальчику!» — растрогала звезда.
В комментариях поклонники уже поздравили Кристину с новым статусом и разделили ее счастье.
Поздравляю, крошка. Пусть материнство будет в радость, и здоровья малышу
Поздравляю вас, здоровья маме и малышу
Поздравляю. Счастливого материнства тебе, пусть малыш растет вам на радость
К слову, о личной жизни Кристина Чемоданова недавно рассказывала довольно редко. Было известно, что она вышла замуж весной этого года, но своего мужа изредка показывала. Теперь в фотоблоге модель чаще показывает избранника, снимая с ним развлекательный или милый контент.