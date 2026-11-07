Звезда "Холостяка" впервые стала мамой и показала первые фото сына: "Невозможно насмотреться на него"

Кристина из «Холостяка-10» / © Instagram kris.chem

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Участница 10-го сезона шоу «Холостяк» Кристина Чемоданова, которая в свое время сражалась за сердце пилота Макса Михайлюка, впервые стала мамой.

Модель в начале ноября тайно родила сына. Радостное известие она сообщила в Instagram. Новоиспеченная мама рассказала о пополнении в семье уже после выписки из роддома.

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На серии фото можно заметить, как счастливая Кристина позирует с новорожденным сыном на руках уже дома. В родных стенах ее ждал сюрприз — комнату заполнили шарики и цветы.

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В посте экс-участница «Холостяка» сообщила, что сын появился на свет еще 3 ноября. Правда, пока никаких подробностей звездная мама не рассказывала. Так же в секрете она держит имя мальчика. Тем не менее модель уже поделилась первыми эмоциями от материнства.

Кристина из «Холостяка-10» вместе с сыном / © Instagram kris.chem

«Добро пожаловать домой, сын. 03.11.2026. Невозможно насмотреться на него, как и передать словами эту безусловную любовь к нашему маленькому мальчику!» — растрогала звезда.

В комментариях поклонники уже поздравили Кристину с новым статусом и разделили ее счастье.

Поздравляю, крошка. Пусть материнство будет в радость, и здоровья малышу

Поздравляю вас, здоровья маме и малышу

Поздравляю. Счастливого материнства тебе, пусть малыш растет вам на радость

К слову, о личной жизни Кристина Чемоданова недавно рассказывала довольно редко. Было известно, что она вышла замуж весной этого года, но своего мужа изредка показывала. Теперь в фотоблоге модель чаще показывает избранника, снимая с ним развлекательный или милый контент.

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