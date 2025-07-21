Звезда хора "Гомін" рассекретил разговор с женой Ющенко и подарок от них: "Не зря прожил"

Вадим Яценко и Виктор Ющенко

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Художественный руководитель хора "Гомін", дирижер Вадим Яценко, который ранее делился подробностями отношений, рассказал о реакции семьи третьего президента Украины Виктора Ющенко на его выступление.

Так, артист признался, что недавно имел честь пообщаться с женой политика Екатериной Ющенко - и эта встреча оставила глубокий след в его сердце. По словам Яценко, Екатерина Андреевна посетила концерт "Гомону", и призналась, что не могла не прийти после эмоциональной реакции мужа на выступление хора.

Кроме теплых слов, Яценко получил еще и символический подарок от Виктора Ющенко — баночку домашнего меда. Как известно, бывший президент является горячим сторонником пчеловодства и длительное время занимается пасекой.

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Хор "Гомін"

"Понимаю, что не зря прожил свою жизнь. На концерте у нас была Екатерина Андреевна Ющенко. Мы с ней неформально общались и она говорит: "Вадим, Виктор Андреевич ходит по дому и просто всем, кто приходит в гости, говорит: "Вы видели того пацана? Вы видели тот хор?". То я уже не могла не приехать. Кстати, у меня есть мед от Виктора Андреевича", — отметил Вадим в интервью lviv24.

Напомним, недавно ведущий Григорий Решетник рассказал о своем сюрпризе для семьи в Испании.