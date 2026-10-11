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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Звезда хора "Гомін" Вадим Яценко во второй раз станет отцом: его жена показала беременный животик

Избранница музыканта поделилась видео с выступления в облегающей одежде, которая подчеркнула её положение.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Вадим Яценко с женой

Вадим Яценко с женой

Жена звезды хора «Гомин» Вадима Яценко, Анастасия, намекнула на пополнение в семье, появившись на сцене с заметно округлившимся животиком.

Супруга артиста поделилась новым видео в Instagram. В ролике она поёт на сцене в облегающей одежде, которая подчеркивает её беременность. Женщина уверенно исполняет композицию, не скрывая изменений в фигуре. В то же время никаких отдельных заявлений о будущем пополнении в семье она не сделала. Зато внимание привлекла подпись к публикации. Похоже, даже особый период в жизни не мешает ей выходить на сцену.

«Несмотря ни на что, уже 3 концерта», — написала жена Яценко.

Сообщение Анастасии Яценко

Сообщение Анастасии Яценко

В своём посте она упомянула проект, с которым связаны её выступления. Беременный животик на видео привлек внимание к личной жизни семьи артиста.

Сообщение Анастасии Яценко

Сообщение Анастасии Яценко

Напомним, недавно 40-летняя беременная Онуфрийчук сравнила медицину Украины и Швейцарии и рассказала, чем она отличается за рубежом.

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