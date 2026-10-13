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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Время на прочтение
3 мин

Звезда хора "Гомин" во второй раз станет отцом: тайная беременность, оккупация и другие секреты семьи

Вадим Яценко вместе с женой Анастасией ждут пополнения в семье. Узнайте, что известно об их истории любви, сыне и родных, переживших оккупацию.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Вадим и Анастасия Яценко с сыном

Вадим и Анастасия Яценко с сыном

Художественный руководитель хора «Гомин» Вадим Яценко вскоре во второй раз станет отцом. Его жена, певица Анастасия Яценко, беременна, а супруги уже воспитывают сына Максима.

О будущем пополнении в семье влюбленные сообщили в Instagram, опубликовав совместное фото. На снимке Вадим обнимает жену, которая позирует в белом платье с заметно округлившимся животиком. «Работали над этими концертами втроем», — пошутили Яценки. Несмотря на беременность, Анастасия продолжает выступать на сцене.

В то же время за успехом дирижера, ставшего настоящей звездой социальных сетей, стоит многолетняя история любви. Редакция сайта ТСН.ua рассказывает, что известно о Вадиме Яценко, его жене и сыне.

Как Вадим Яценко стал популярным

Вадим Яценко

Вадим Яценко

Вадим Яценко — украинский дирижёр и художественный руководитель Львовского муниципального хора «Гомин». Он также сотрудничает с Национальным заслуженным академическим украинским народным хором имени Григория Верёвки.

Музыкант приобрел широкую популярность после того, как акапельное исполнение хором «Гомин» песни Степана Гиги «Этот сон» стало вирусным в TikTok. Видео набрало более семи миллионов просмотров и привлекло внимание к коллективу и его харизматичному руководителю. В Сети Яценко даже начали называть новым секс-символом Украины.

Вадим Яценко

Вадим Яценко

Сам дирижёр спокойно относится к такому вниманию. Он уверяет, что популярность не повлияла на его брак, а поклонницам сразу дал понять, что его сердце занято.

Вадим Яценко с женой

Вадим Яценко с женой

История любви Вадима и Анастасии Яценко

Вадим и Анастасия Яценко

Вадим и Анастасия Яценко

С будущей женой Анастасией Рябошапкой дирижёр познакомился ещё в школе. Они учились вместе с восьмого класса, а впоследствии поступили в консерваторию на дирижёрско-хоровое отделение. Юношеская симпатия постепенно переросла в отношения, которые пара сохранила и во взрослой жизни.

Вадим сделал предложение своей возлюбленной, когда им обоим было по 20 лет. На обручальное кольцо и поход в кафе он одалживал деньги у друзей, ведь хотел сделать предложение, несмотря на скромные финансовые возможности.

Вадим и Анастасия Яценко / © фейсбук

Вадим и Анастасия Яценко / © фейсбук

«Я одолжил деньги у друзей, чтобы купить какое-нибудь самое дешёвое кольцо. Одолжил ещё, чтобы пойти хотя бы в какую-нибудь кофейню, и там как-то всё это происходило. Мы были совсем молодые. Нам было по 20 лет. Мы многое пережили, но всегда старались поддерживать друг друга», — вспоминал музыкант.

26 августа 2015 года влюблённые официально поженились. В августе 2025 года они отпраздновали десятую годовщину брака.

Вадим и Анастасия Яценко / © фейсбук

Вадим и Анастасия Яценко / © фейсбук

Кто такая жена дирижера

Вадим и Анастасия Яценко

Вадим и Анастасия Яценко

Анастасия Яценко, в девичестве Рябошапка, родом из Мариуполя. Она — оперная певица и артистка, выступающая в составе The Rock Symphony Orchestra, исполняет главную арию в мюзикле «Призрак оперы» и поет в хоре «Гомин».

Таким образом, супругов объединяет не только личная жизнь, но и профессия: Вадим дирижирует, а Анастасия выступает в качестве вокалистки. По словам музыканта, совместная работа не создает трудностей в отношениях.

Вадим и Анастасия Яценко с сыном

Вадим и Анастасия Яценко с сыном

В начале полномасштабного вторжения родственники Анастасии оставались в оккупированном Мариуполе. Ее бабушка провела там три недели, после чего ее удалось эвакуировать во Львов. Теперь женщина живет рядом с семьёй и помогает супругам в воспитании сына.

Анастасия Яценко с сыном

Анастасия Яценко с сыном

Сын Максим и будущее пополнение в семье

Анастасия Яценко с сыном

Анастасия Яценко с сыном

Вадим Яценко с сыном

Вадим Яценко с сыном

Вадим и Анастасия уже воспитывают сына Максима, который интересуется музыкой и растет под песни, исполняемые родительским коллективом. Дирижёр неоднократно подчеркивал, что стремится быть хорошим отцом, несмотря на насыщенный рабочий график.

Вадим Яценко с сыном

Вадим Яценко с сыном

Анастасия Яценко с сыном

Анастасия Яценко с сыном

Интересно, что ранее музыкант не подтверждал планы на второго ребенка, хотя и не исключал такой возможности. Теперь супруги готовятся к новому этапу семейной жизни. Пол будущего ребенка и точную дату родов Яценки пока не разглашают.

Вадим Яценко и его жена Анастасия

Вадим Яценко и его жена Анастасия

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