Звезда "Хроник Нарнии" впервые показала шрамы на руке и рассказала, как чуть не осталась без конечности

Звезда фильма "Хроники Нарнии", сыгравшая Люси, английская актриса Джорджи Хенли впервые рассказала о страшной болезни, из-за которой едва не осталась без руки.

В своем Instagram артистка поделилась, что в 18-летнем возрасте у нее случился некротический фасциит – угрожающая жизни инфекция подкожных мягких тканей. Тогда Хенли училась на шестом курсе университета.

Джорджи Хенли в "Хрониках Нарнии"

Актриса поделилась, что ей сначала сделали изнурительную инвазивную, а затем обширную реконструктивную операцию, приведшую к серии пересадок кожи и, как результат, шрамам. Хирургическое вмешательство понадобилось, чтобы предотвратить ампутацию левой кисти и руки Джорджи.

"В последние девять лет я открыто рассказывала о своих шрамах в личной жизни, но полностью скрывала их в любом профессиональном контексте: ношение повязок или покрывал, грим на съемочной площадке и сцене, длинные рукава, когда меня могли сфотографировать, штаны, чтобы я могла сунуть руку в карман", — говорит актриса.

Джорджи Хенли / Фото: Associated Press

Хенли очень беспокоилась, что ее шрамы на руке помешают ей получить работу, поскольку отрасль, в которой она работает "часто сосредотачивается на очень узком представлении о том, что считается эстетическим "совершенством".

"Правда в том, что не существует такого понятия, как "идеал", но я все еще жила со стыдом чувствовать себя иной, что усиливалось ожиданиями, возникшими в начале моей карьеры в молодом возрасте. Но моих шрамов не стоит стесняться. Они являются картой боли, которую выдержало мое тело, и, самое главное, напоминанием о моем выживании. Они не влияют на мою способность как актера, и я горжусь тем, что я человек, имеющий заметные шрамы в этой индустрии", — резюмировала артистка.

Джорджи Хенли впервые показала свои шрамы / Фото: instagram.com/georgiehenley

Напомним, несколько месяцев назад голливудский актер Эштон Кутчер впервые рассказал, что два года назад у него развилось аутоиммунное заболевание. Редкая форма васкулита повлияла на кровеносные сосуды звезды и вызвала отек. Из-за этого знаменитость чуть не ослеп, едва не оглох и не мог ходить.

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