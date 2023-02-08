Звезда "Игры престолов" Джек Глисон приедет в Украину и привезет пикап для ВСУ

Звезды сериала "Игра престолов", который сыграл Джофри Баратеона, ирландский актер Джек Глисон в середине февраля приедет в Украину.

О визите знаменитости сообщила украинский режиссер Катя Чепура в своем Facebook. В частности, в середине февраля Джек приедет в Киев. В столице актер будет находиться три-четыре дня.

Джек Глисон / Фото: Associated Press

За это время знаменитость встретится с украинскими защитниками, которые героически защищают страну от российских оккупантов, а также со школьниками и актерами.

Более того, Джек не просто едет в Украину, а везет вместе со своими друзьями пикап для ВСУ, который приобрели волонтеры из Великобритании.

Джек Глисон / Фото: Associated Press

"Только что узнала, что Джек не просто едет в Украину, он еще и гонит пикап для ВСУ вместе с друзьями", — отметила режиссер Катя.

Кстати, Чепура также разыгрывает билет на особое мероприятие. В частности, можно выиграть эксклюзивную встречу за кофе с Джеком. Для этого нужно задонатить не менее 100 гривен на грузовик для минометчиков, которые защищают восток Украины от российских захватчиков.

Напомним, между тем другая актриса из "Игры престолов" Уна Чаплин решила встать на сторону страны-агрессора России. Чарли Чаплин выразила свое возмущение, что из-за войны в Украине россиян изображают антигероями.

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