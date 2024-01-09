Звезда "Игры престолов" Джейсон Момоа официально разводится с женой и впервые назвал причину

Оказалось, что пара не вместе более трех лет, однако только сейчас подала документы на расторжение брака.

Голливудский актер Джейсон Момоа официально разводится с женой, американской актрисой Лизой Боне.

Как пишет The Guardian, именно артистка подала документы на расторжение брака в окружной суд Лос-Анджелеса. В совместном заявлении говориться, что причиной такого решение стали личные разногласия, с которыми они не могут мириться.

Бывшие влюбленные уже также поделили общие активы и указали, что ни один человек не должен получать финансовую поддержку. Кроме того, Джейсон и Лиза договорились о совместной опеке над их несовершеннолетними детьми.

Джейсон Момоа и Лиза Боне / Фото: Associated Press

Отметим, актеры начали встречаться в 2005 году, а поженились только в 2017. Вместе они воспитывают 16-летнюю дочь Лолу и 15-летнего сына Накоа-Вуфла. Впервые о разводе актеры сообщили в начале 2022 года. Но оказалось, что на самом деле Момоа и Боне не находятся в отношениях с октября 2020 года. Официально суд разведет пару только через полгода после предоставления всех необходимых документов.

Джейсон Момоа и Лиза Боне / Фото: Associated Press

Напомним, недавно вторая жена турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу впервые подтвердила их развод. Лилия также заговорила о причинах разрыва отношений.

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