Звезда "Игры престолов" Джейсон Момоа разводится с женой после 17 лет отношений

Экс-возлюбленные выступили с официальным заявлением.

Голливудский актер Джейсон Момоа и его жена, актриса Лиза Боне шокировали поклонников печальным известием.

После 17 лет отношений, из которых пять они были в браке, пара решила развестись. С официальным заявлением Джейсон и Лиза выступили вместе и опубликовали соответствующие посты на страницах в соцсетях:

Джейсон Момоа и Лиза Боне / Associated Press

"Мы все почувствовали давление и изменения в эти времена трансформации... Разворачивается революция, и наша семья не исключение... Нарастая в результате происходящих сейсмических сдвигов. Итак, мы делимся новостями нашей семьи, что мы разводимся. Мы делимся этим не потому, что считаем это достойным новостей, но чтобы, продолжая свою жизнь, мы могли делать это с достоинством и честностью. Любовь между нами продолжается, приобретая новые формы. Мы освобождаем друг друга, чтобы быть тем, кем мы учимся стать…", – говорится в сообщении.

Причину развода Момоа не указал.

Отметим, что Джейсон Момоа и Лиза Боне поженились в 2017 году. У экс-влюбленных двое детей – 14-летняя дочь Лола и 13-летний сын Накоа-Вулф. Также у Боне от предыдущего брака с музыкантом Ленни Кравицем есть 33-летняя дочь Зои Кравиц.

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