Звезда "Игры престолов" Джейсон Момоа впервые после развода закрутил новый роман и показал возлюбленную

Звезда "Игры престолов", голливудский актер Джейсон Момоа впервые после развода закрутил новый роман и показал свою избранницу.

В Instagram звезда Голливуда официально подтвердил, что больше не одинок. Момоа опубликовал фото с избранницей, которые были сделаны во время их совместного с друзьями путешествия в Японию. На одном из снимков они позировали за общим ужином. На фотографии актер нежно обнимает свою возлюбленную. А вот на другом снимке влюбленные мыло позировали на фоне водоема.

Джейсон Момоа с новой избранницей и друзьями / Фото: instagram.com/prideofgypsies

"Япония — ты сбывшаяся мечта, ты покорила меня", — подписал кадры актер.

К слову, избранницей 44-летнего Момоа стала 32-летняя актриса Адриа Архона. Когда начались их отношения – неизвестно. Однако недавно на Comic Con актер намекал, что больше не одинок.

Джейсон Момоа с новой избранницей / Фото: instagram.com/prideofgypsies

Отметим, в течение 17 лет Джейсон Момоа находился в отношениях с актрисой Лизой Боне. В начале этого года супруги начали процесс расторжения брака. Но на самом деле пара не вместе с октября 2020 года. У бывших влюбленных есть двое общих детей – дочь Лола и сын Накоа-Вулф.

Напомним, недавно стало известно, что внучка Софии Ротару закрутила новый роман. Соня Евдокименко встречается с американским миллиардером.

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