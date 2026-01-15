Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк неуклюже поругалась на русском языке и нарвалась на шквал критики

Эмилия Кларк / © Associated Press

Британская актриса Эмилия Кларк, известная ролью Данерис в «Игре престолов», сыграла сотрудницу посольства США в сериале о шпионаже в СССР и получила неоднозначную реакцию публики.

Так, звезда оказалась в центре скандала из-за участия в сериале «Ponies» («Пони»), события которого разворачиваются в Москве. В проекте актриса не только перевоплотилась в американскую дипломатическую работницу, но и заговорила на русском языке, что вызвало острую реакцию в соцсетях.

Сериал переносит зрителей в 1977 год, в разгар холодной войны. Сюжет сосредоточен на двух сотрудницах посольства США в Москве, чьи мужья погибают при загадочных обстоятельствах. После трагедии героини оказываются втянутыми в мир тайных операций и начинают сотрудничать с ЦРУ.

Фрагмент из сериала, где Эмилия Кларк говорит и между тем ругается на русском, опубликовал аккаунт Film Updates в соцсети X, который можно посмотреть по этой ссылке. Именно это видео и спровоцировало волну критики. Пользователи обвинили авторов ленты в очередной романтизации России и ее образа в западном кинематографе — особенно на фоне войны против Украины.

Это не только выглядит как карикатура, но и разочаровывает. Удивляюсь, почему вдруг стало мейнстримом «везде пихать российскую тематику». Это заставляет задуматься, кто вам платит. Россияне продолжают убивать и разрушать. Россия — государство-террорист

Действие разворачивается в СССР, а не в РФ

Опять Запад нахваливает российских террористов в лентах

