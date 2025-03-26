Звезда "Игры престолов", которого застали на свидании с Энистон, прокомментировал слухи об их романе

Артист ответил, какие между ними на самом деле отношения.

Голливудский актер Педро Паскаль, который снимался в сериале "Игра престолов", отреагировал на слухи о романе с американской актрисой Дженнифер Энистон.

На днях парочку застали якобы на свидании. Актеры три часа провели за ужином. Слухов о романе было просто не избежать. Пользователи сразу же начали предполагать, какие отношения объединяют Дженнифер Энистон и Педро Паскаля.

Звезда "Игры Престолов" не стал мучить фанатов догадками, а решил пролить свет на ситуацию. В комментарии изданию E! News актер отметил, что они просто друзья и вместе сходили на ужин. Кстати, по словам Паскаля, там присутствовали и другие их общие приятели.

Дженнифер Энистон и Педро Паскаль / Фото: Associated Press

"Мы друзья, и мы пошли на ужин с общими друзьями. Так бывает", – заверил актер.

Отметим, о личной жизни как Дженнифер Энистон, так и Педро Паскаля пока ничего не известно. Актеры предпочитают приватность и не желают делиться хоть какими-то подробностями. Тем временем фанатам остается только сплетничать и строить догадки, что же происходит в их личной жизни.

Напомним, тем временем американская актриса Натали Портман не скрывает, что закрутила новый роман. Артистку застали на романтическом свидании с французским музыкантом.

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