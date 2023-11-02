Звезда "Игры Престолов" ошеломил прочтением стиха известного украинского поэта

Ирландский актер Джек Глисон, известный благодаря сериалам "Игра Престолов" и "Сексуальное образование", в очередной раз приехал в Украину.

Звезда прочитал стихотворение "Плеєр" ("Headphones") украинского писателя Сергея Жадана на английском языке. Это произошло в рамках события NGO организации "Talented U". Ведущей мероприятия была известная теле- и радиоведущая Маша Виноградова.

Интересно, что избранный перевод стиха был обнародован в The New York Times.

Во время декламирования Жадана Глисон отличился своими нарядами. Актер был наряжен в вышиванку, но незадолго до футболки с надписью "Чебуреки сила – врагу могила". Его образ также дополняла розовая панама Kalush Orchestra.

Актер "Игры Престолов" неожиданно зачитал стихотворение Сергея Жадана

Более того, Джек Глисон выразил свою готовность сняться в фильме украинского кинорежиссера Ксении Бугримовой. Пока не понятно, о какой именно ленте идет речь. Вполне возможно, что это будет фильм о создателе легендарной песни "Червона Рута", передает Telegram-канал Muzvar.

Ведущая мероприятия Маша Виноградова уже успела поделиться впечатлениями от встречи на своей странице в Instagram. По ее словам, Джек на самом деле "очень простой, сознательный и искренний". Именно это позволяет "не отводить от него взгляд".

Напомним, что актер Джек Глисон неоднократно высказывал свою четкую проукраинскую позицию. Звезда является большим другом Украины. Он уже приобщался к ряду благотворительных мероприятий, направленных на помощь ВСУ. В частности, в начале 2023 года знаменитость проводил благотворительные встречи в Киеве, выставлял статуэтку своего персонажа на аукцион и привез пикап для украинских бойцов из Великобритании.

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