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Звезда "Игры Престолов" ошеломил прочтением стиха известного украинского поэта

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
Просмотры
1325
Время на прочтение
2 мин
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Звезда "Игры Престолов" ошеломил прочтением стиха известного украинского поэта

Джек Глисон / Фото: instagram.com/talentedu_uk

Также Джек Глисон заинтриговал актерской карьерой в Украине.

Ирландский актер Джек Глисон, известный благодаря сериалам "Игра Престолов" и "Сексуальное образование", в очередной раз приехал в Украину.

Звезда прочитал стихотворение "Плеєр" ("Headphones") украинского писателя Сергея Жадана на английском языке. Это произошло в рамках события NGO организации "Talented U". Ведущей мероприятия была известная теле- и радиоведущая Маша Виноградова.

Интересно, что избранный перевод стиха был обнародован в The New York Times.

Во время декламирования Жадана Глисон отличился своими нарядами. Актер был наряжен в вышиванку, но незадолго до футболки с надписью "Чебуреки сила – врагу могила". Его образ также дополняла розовая панама Kalush Orchestra.

Актер "Игры Престолов" неожиданно зачитал стихотворение Сергея Жадана

Актер "Игры Престолов" неожиданно зачитал стихотворение Сергея Жадана

Более того, Джек Глисон выразил свою готовность сняться в фильме украинского кинорежиссера Ксении Бугримовой. Пока не понятно, о какой именно ленте идет речь. Вполне возможно, что это будет фильм о создателе легендарной песни "Червона Рута", передает Telegram-канал Muzvar.

Ведущая мероприятия Маша Виноградова уже успела поделиться впечатлениями от встречи на своей странице в Instagram. По ее словам, Джек на самом деле "очень простой, сознательный и искренний". Именно это позволяет "не отводить от него взгляд".

Напомним, что актер Джек Глисон неоднократно высказывал свою четкую проукраинскую позицию. Звезда является большим другом Украины. Он уже приобщался к ряду благотворительных мероприятий, направленных на помощь ВСУ. В частности, в начале 2023 года знаменитость проводил благотворительные встречи в Киеве, выставлял статуэтку своего персонажа на аукцион и привез пикап для украинских бойцов из Великобритании.

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Дата публикации
Просмотры
1325
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