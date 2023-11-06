Звезда "Игры престолов" планирует сыграть в украинском фильме: "С агентами рассматривает материал"

Звезда сериала "Игра престолов", ирландский актер Джек Глисон неожиданно заявил о желании сыграть в украинском фильме

Этим он поделился во время мероприятия NGO, которое состоялось в Лондоне. В "Сніданку з 1+1" в рубрике "ЖВЛ" режиссер будущей ленты Ксения Бугримова подробнее об этом рассказала. По ее словам, Джек Глисон видит себя в роли Владимира Ивасюка, однако она хотела бы, чтобы он сыграл Григория Сковороду. Бугримова отметила, что уже отправила материал актеру. Сейчас его агенты с юридической точки зрения рассматривают, настолько этот замысел можно воплотить в жизнь.

Джек Глисон на мероприятии NGO / Фото: instagram.com/talentedu_uk

"Он мне очень напоминает Сковороду. Конечно, ему оба предложения очень интересны. Я отправила ему материал. Он сейчас с агентами его рассматривает. Он сказал на камеру людям, что он хочет. Но это эмоционально. Далее выступают юридические агенты, которые может и не хотят, а может и хотят", — поделилась режиссер.

Кстати, на мероприятии NGO Джек Глисон на английском языке прочитал стихотворение поэта Сергея Жадана. Актер пришел на событие в вышитой сорочке, взял с собой футболку с надписью "Чебуреки сила — врагу могила", а также розовую панамку с логотипом Kalush Orchestra. Как оказалось, это была инициатива самого Глисона.

Джек Глисон / Фото: Associated Press

"Говорит, что у него есть вышиванка. Он показывает свою вышиванку. Он пришел с футболкой и панамкой Kalush Orchestra", — вспомнила Бугримова.

Напомним, Джек Глисон активно поддерживает Украину в войне с Россией. В начале 2023 года знаменитость приезжал в Киев, куда привез пикапы для ВСУ. Также актер принял участие в ряде благотворительных мероприятий.

Читайте также: