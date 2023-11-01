Звезда "Игры престолов" Софи Тернер через два месяца после развода закрутила новый роман

Звезда сериала "Игра престолов", британская актриса Софи Тернер после развода с американским музыкантом Джо Джонасом закрутила новый роман.

Знаменитость заподозрили в романтических отношениях с британским аристократом Перегрином Пирсоном. К слову, парочка провела время вместе в Париже, куда они приехали на Кубок мира по регби. Папарацци The Sun даже удалось застать Софи и Перегрина за поцелуем и сделать фотоснимки. Правда, на снимке лица ни актрисы, ни аристократа не видно.

Софи Тернер и Перегрин Пирсон

Отметим, в сентябре Софи Тернер официально подтвердила развод с музыкантом Джо Джонасом, с которым прожила в браке четыре года и родила двух дочерей. Причину разрыва пара не называла, однако артист намекал, что его жена проводит много времени на вечеринках и не уделяет внимание детям. На развод подал именно Джонас.

Софи Тернер и Джо Джонас / Фото: Associated Press

Сама же Софи уверяла, что о разводе вообще узнала из новостей в СМИ. Также актриса собиралась судиться с бывшим мужем за опеку над детьми. Экс-супругам удалось мирно урегулировать все вопросы. Кстати, официально они пока не разведены.

Софи Тернер и Джо Джонас / Фото: Associated Press

Тем временем Перегрин Пирсон в сентябре тоже развелся с женой, принцессой Греции и Дании – Марией-Олимпией.

Перегрин Пирсон с бывшей женой / Фото: Getty Images

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