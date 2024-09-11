Звезда "Игры престолов" Софи Тернер и Джо Джонас официально развелись через год после разрыва

Звезда сериала "Игра престолов", британская актриса Софи Тернер и американский музыкант Джо Джонас официально развелись.

Об этом сообщает издание TMZ. Бывшие влюбленные объявили о разрыве отношений еще год назад, и все это время велась судебная волокита, ведь у них двое маленьких детей. В конце концов, супруги пришли к соглашению по поводу опеки над ними и в суде завершили процесс расторжения брака. Правда, условия соглашения между Тернер и Джонасом остались конфиденциальными. Тем не менее, достичь согласия по разделу общего имущества и опеки над детьми эксам помогал представитель.

Софи Тернер и Джо Джонас / Фото: Associated Press

Отметим, Софи Тернер и Джо Джонас начали встречаться в 2016 году, а уже в 2019-м поженились. За время брака у пары родилось двое совместных дочерей. В 2023 году стало известно, что актриса и музыкант разводятся, а инициатором этого решения стал именно Джонас из-за проблем в отношениях.

Софи Тернер и Джо Джонас / Фото: Associated Press

Правда, после разрыва артисты долго не скучали в одиночестве. Софи Тернер впоследствии закрутила роман с британским аристократом Перегрином Пирсоном, а Джо Джонас в настоящее время находится в отношениях с актрисой Лайлой Абдаллой.

Напомним, недавно украинский медийщик ливанского происхождения Валид Арфуш подтвердил, что год назад развелся с женой, дизайнером Лидией Петровой. Также бизнесмен объяснил, почему они расторгли брак после 22 лет отношений.

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