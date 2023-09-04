Звезда "Игры престолов" Софи Тернер и Джо Джонас разводятся после четырех лет брака — СМИ

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер и музыкант Джо Джонас разводятся после четырех лет брака.

По крайней мере, так рассказали изданию TMZ источники, близкие к окружению пары. Инициатором разрыва стал именно Джонас. Он уже якобы пообщался с двумя адвокатами, которые специализируются на разводах в Лос-Анджелесе, и готовит необходимые документы для расторжения брака.

К слову, на первый взгляд, в отношениях Джо и Софи вроде бы все отлично. Однако инсайдеры утверждают, что последние шесть месяцев у них были серьезные проблемы. Кроме того, Джонас якобы последние три месяца сам заботится об их двух маленьких дочерях, даже несмотря на то, что его группа находится на гастролях.

Софи Тернер и Джо Джонас / Фото: Associated Press

Слухи о разводе подогревает и то, что в последнее время музыкант начал появляться на публике без кольца. Масла в огонь добавляет и то, что они недавно продали свой роскошный особняк в Майами, который купили всего год назад.

Издание обратилось к супругам за официальными комментариями, однако пара отказалась хоть что-то объяснять.

Софи Тернер и Джо Джонас / Фото: Associated Press

Отметим, Софи и Джо начали встречаться в ноябре 2016 года. Уже в мае 2019 года они сыграли свадьбу в Лас-Вегасе. В июле 2020 года у пары родился первенец, а уже в июле 2022 года на свет появилась их вторая дочь.

Напомним, недавно танцор Назар Грабар прокомментировал развод со своей женой Екатериной и признался, свободно ли его сердце.

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