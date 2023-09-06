Звезда "Игры престолов" Софи Тернер официально подтвердила, что разводится с мужем, музыкантом Джо Джонасом.

Соответствующее заявление знаменитость сделала в своем Instagram. Актриса отметила, что на тему их развода распространяться немало разных слухов, поэтому они с музыкантом решили расставить все точки над "і".

Софи Тернер подтвердила, что действительно разводится с Джо Джонасом. По словам Тренер, это было их совместное решение, и после разрыва они хотят остаться в хороших отношениях.

Софи Тернер и Джо Джонас / Фото: Associated Press

"Заявление от нас двоих: "После четырех прекрасных лет брака мы вместе решили расторгнуть наш брак полюбовно. Есть много спекулятивных тем, почему, но на самом деле это совместное решение. Мы искренне надеемся, что все смогут уважать наши желания по поводу конфиденциальности для нас и наших детей", — говорится в заявлении бывших супругов.

Софи Тернер разводится с Джо Джонасом / Фото: Instagram/sophiet

Между тем издание TMZ узнало, что на самом деле заявление на развод подал именно Джо Джонас. Согласно документам, которые смогли получить американские журналисты, музыкант просит о совместной опеке над детьми, а также решить вопрос касательно алиментов, чтобы не только он их платил, но и бывшая жена тоже.

Напомним, слухи о разрыве знаменитостей начали распространяться несколько дней назад. Сообщалось, что Джо Джонас стал инициатором развода с Софи Тернером после четырех лет брака. У супругов якобы в последние полгода были проблемы в отношениях. Более того, последние три месяца их совместные дочери жили именно с музыкантом. Хотя у Джонаса были гастроли по городам США, он брал детей с собой в тур.

Софи Тернер и Джо Джонас поженились в мае 2019 года. В июле 2020 года у пары родился первенец, а два года спустя на свет появилась их вторая дочь.

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