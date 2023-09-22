Звезда "Игры престолов" Софи Тернер подала в суд на Джо Джонаса и заявила, что он украл у нее детей

Развод звезды "Игры престолов" Софи Тернер и музыканта Джо Джонаса набирает обороты и становится все более скандальным.

Британская актриса неожиданно заявила, что экс-муж украл у нее детей. Как пишет Page Six, Софи Тернер уже подала заявление в суд с просьбой вернуть ей "незаконно изъятых и удерживаемых" дочерей. Актриса утверждает, что у них с Джонасом была договоренность: в случае чего их дети будут жить в Великобритании. Однако музыкант якобы забрал дочерей и их паспорта и не отдает их Тернер.

Софи Тернер и Джо Джонас / Фото: Associated Press

Представители артиста уже прокомментировали скандальные обвинения. Они обвинили актрису во лжи. Отмечается, что дочери находились последние три месяца на попечении Джонаса с согласия двух сторон, а сейчас они живут с Тернер. Представители утверждают, что актриса хочет вывезти детей в Великобританию, чтобы там проходил процесс расторжения брака.

"Это досадный юридический спор из-за брака, который, к сожалению, подошел к концу. Когда используются такие формулировки, как "похищение", это в лучшем случае вводит в заблуждение, а в худшем – серьезное нарушение правовой системы. Дети не были похищены. После того, как дети находились на попечении Джо в течение последних трех месяцев с согласия обеих сторон, сейчас они с матерью. Софи выдвигает это требование только для того, чтобы перенести процесс расторжения брака в Великобританию и навсегда вывезти детей из США", — прокомментировал представитель музыканта, пишет Daily Mail.

Софи Тернер и Джо Джонас / Фото: Associated Press

Кстати, Софи также заявила, что о разводе узнала из новостей в СМИ. Представитель музыканта опроверг и эти слова актрисы. По его словам, Джонас сначала обсудил с Тернер свои намерения, а уже потом подал заявление на развод.

"После нескольких разговоров с Софи Джо инициировал процесс расторжения брака во Флориде, поскольку Флорида — соответствующая юрисдикция для рассмотрения дела. Софи знала, что Джо собирается подать на развод", — добавил представитель музыканта.

Софи Тернер и Джо Джонас / Фото: Associated Press

Напомним, в начале сентября начали распространяться слухи, что Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер. Впоследствии актриса официально подтвердила, что они разводятся. Тернер утверждала, что они не планируют устраивать громкие скандалы на эту тему и останутся приятелями.

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