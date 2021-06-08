Звезда "Игры престолов" Софи Тернер радикально изменила цвет волос

Знаменитость удивила изменением прически.

Звезда "Игры престолов", актриса Софи Тернер удивила фанатов кардинальным изменением образа.

В своем Instagram голливудская актриса запостила сторис, где сфотографировала себя в зеркале. Стройная Софи в черной футболке, закрыв телефоном лицо, показала свои взъерошенные рыжие пряди. В свое время, во время съемок "Игры престолов", огненный цвет волос принес звезде невероятную популярность. Затем актриса решила изменить стиль, и выбрала блонд.

Новый образ звезды сначала заметили папарацци на футбольном матче в Атланте, где Софи проводила время вместе со своим мужем — участником группы Jonas Brothers, певцом Джо Джонасом. Однако актриса решила опередить фоторепортеров, и первой запостила свою фотографию с новым оттенком волос в фотоблог.

instagram.com/sophiet

Стоит добавить, что актриса часто любит появляться в неожиданных образах. Так во время похода в ресторан вместе со своим мужем, звезду "Игры престолов" репортеры подловили в одной только майке на голую грудь.

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