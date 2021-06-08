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Звезда "Игры престолов" Софи Тернер радикально изменила цвет волос

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер радикально изменила цвет волос

Associated Press

Знаменитость удивила изменением прически.

Звезда "Игры престолов", актриса Софи Тернер удивила фанатов кардинальным изменением образа.

В своем Instagram голливудская актриса запостила сторис, где сфотографировала себя в зеркале. Стройная Софи в черной футболке, закрыв телефоном лицо, показала свои взъерошенные рыжие пряди. В свое время, во время съемок "Игры престолов", огненный цвет волос принес звезде невероятную популярность. Затем актриса решила изменить стиль, и выбрала блонд.

Новый образ звезды сначала заметили папарацци на футбольном матче в Атланте, где Софи проводила время вместе со своим мужем — участником группы Jonas Brothers, певцом Джо Джонасом. Однако актриса решила опередить фоторепортеров, и первой запостила свою фотографию с новым оттенком волос в фотоблог.

© instagram.com/sophiet
instagram.com/sophiet

Стоит добавить, что актриса часто любит появляться в неожиданных образах. Так во время похода в ресторан вместе со своим мужем, звезду "Игры престолов" репортеры подловили в одной только майке на голую грудь.