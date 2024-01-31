Звезда "Игры престолов" Софи Тернер впервые подтвердила роман с британским аристократом

Артистка показала, как вместе с возлюбленным и друзьями наслаждалась отдыхом на горнолыжном курорте.

Звезда сериала "Игра престолов", британская актриса Софи Тернер официально подтвердила новые отношения.

Избранником знаменитости стал британский аристократ Перегрин Пирсон, в отношениях с которым ее заподозрили еще в начале ноября прошлого года. Актриса в своем Instagram опубликовала их совместные фото.

Софи Тернер на отдыхе с возлюбленным и друзьями / Фото: Instagram/sophiet

В частности, парочка вместе с друзьями наслаждалась отдыхом на горнолыжном курорте. На фото, опубликованных Софи, они катались на подъемнике, лыжах, любовались заснеженными пейзажами и позировали на фоне гор.

Софи Тернер / Фото: Instagram/sophiet

Кстати, актриса также порадовала фанатов и довольно пикантным снимком. Знаменитость показалась в бикини у бассейна и похвасталась своей стройной фигурой.

Софи Тернер / Фото: Instagram/sophiet

Отметим, осенью прошлого года Софи Тернер объявила о разводе с американским музыкантом Джо Джонасом. Пара прожила у браке четыре года и вместе воспитывает двух дочерей.

Джо Джонас после разрыва с женой тоже долго не был одинок. Музыканта подозревают в романе с известной американской моделью Сторми Бри.

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