Звезда "Игры престолов" впервые стал отцом и показал первые фото новорожденного малыша

Тоби Себастьян

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Звезда сериала «Игра престолов» Тоби Себастьян впервые стал отцом, а голливудская актриса Флоренс Пью обрела новый статус — теперь она тетя.

В семье британского актёра и музыканта произошло радостное событие. О рождении первенца сообщила супруга знаменитости Скарлетт Александра. Она опубликовала в соцсетях трогательные фотографии, на которых Тоби нежно держит младенца на руках. Имя и пол ребенка супруги пока решили не раскрывать. Впрочем, публикация мгновенно привлекла внимание поклонников и друзей семьи.

«Сезон малышей и коктейлей Spritz уже обещает стать лучшим летом в моей жизни», — с юмором подписала снимки Скарлетт.

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Тоби Себастьян с малышом

Тоби Себастьян с женой Скарлет

Фотографии быстро собрали множество поздравлений. Одной из первых отреагировала сестра актёра Раффи, которая не сдержала эмоций и оставила тёплый комментарий под постом.

«Это лучшие фотографии в мире!» — написала она.

Но эта новость о пополнении в семье заинтересовала фанатов ещё и из-за известных родственных связей Тоби Себастьяна. Дело в том, что его настоящая фамилия — Пью, а младшей сестрой актера является одна из самых успешных звезд современного Голливуда Флоренс Пью. По словам актрисы, именно старший брат в свое время вдохновил её выбрать путь в кино и помог сделать первые шаги в индустрии.

Тоби Себастьян и Флоренс Пью

Тоби Себастьян приобрел мировую известность после роли принца Тристана Мартелла в сериале «Игра престолов». После успеха на экране он продолжил развивать и музыкальную карьеру. Более того, в 2021 году актёр записал совместный трек «Midnight» вместе со своей сестрой Арабеллой, а Флоренс Пью присоединилась к композиции в качестве бэк-вокалистки. Песня стала настоящим хитом и набрала миллионы прослушиваний.

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