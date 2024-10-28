Звезда "Игры престолов" засветилась на редких фото с бойфрендом-красавчиком в страстных поцелуях

Актриса публично обратилась к возлюбленному.
Звезда сериала "Игра престолов", британская актриса Софи Тернер после подтверждения отношений с аристократом Перегрином Пирсоном публично поздравила его с праздником.
Так, 28 октября парень звезды празднует юбилей. По случаю его 30-летия актриса опубликовала романтические фото, сделанные в разные периоды их отношений. В частности, показала яркие редкие фотографии из их путешествий и свиданий. Кроме того, Тернер публично аоздравила возлюбленного с 30-летием.
"С днем рождения, мой ангелочек. 30, кокетливый и успешный", — восхитила звезда.
Отметим, о романе пары начали ходить слухи в начале ноября 2023 года. Тернер начала новые отношения почти сразу после развода с эксчеловиком, американским музыкантом Джо Джонасом. Счастливая актриса официально подтвердила свой роман с аристократом в начале этого года.
В комментариях под публикацией с поздравлениями поклонники Софи Тернер отметили, что она действительно заслуживает счастья рядом с таким мужчиной.
Напомним, недавно своими романтическими фотографиями из осеннего Киева делился продюсер Юрий Горбунов и его жена Екатерина Осадчая. Пара прогулялась в парке со своими двумя детьми и показала их развлечения.
Читайте также:
- Оля Цибульская с 9-летним сыном уехала из Украины за границу: "Это не бегство"
- Актер из сериала "Сваты" трагически погиб в ДТП
- Тоня Матвиенко ушла с работы в университете Поплавского и удивила причиной