Звезда "Игры престолов" засветилась на редких фото с бойфрендом-красавчиком в страстных поцелуях

Звезда сериала "Игра престолов", британская актриса Софи Тернер после подтверждения отношений с аристократом Перегрином Пирсоном публично поздравила его с праздником.

Так, 28 октября парень звезды празднует юбилей. По случаю его 30-летия актриса опубликовала романтические фото, сделанные в разные периоды их отношений. В частности, показала яркие редкие фотографии из их путешествий и свиданий. Кроме того, Тернер публично аоздравила возлюбленного с 30-летием.

"С днем рождения, мой ангелочек. 30, кокетливый и успешный", — восхитила звезда.

Софи Тернер с бойфрендом Перегрином Пирсоном / Фото: instagram.com/sophiet

Софи Тернер с бойфрендом Перегрином Пирсоном / Фото: instagram.com/sophiet

Софи Тернер с бойфрендом Перегрином Пирсоном / Фото: instagram.com/sophiet

Софи Тернер с бойфрендом Перегрином Пирсоном / Фото: instagram.com/sophiet

Отметим, о романе пары начали ходить слухи в начале ноября 2023 года. Тернер начала новые отношения почти сразу после развода с эксчеловиком, американским музыкантом Джо Джонасом. Счастливая актриса официально подтвердила свой роман с аристократом в начале этого года.

Софи Тернер с бойфрендом Перегрином Пирсоном / Фото: instagram.com/sophiet

Софи Тернер с бойфрендом Перегрином Пирсоном / Фото: instagram.com/sophiet

В комментариях под публикацией с поздравлениями поклонники Софи Тернер отметили, что она действительно заслуживает счастья рядом с таким мужчиной.

Напомним, недавно своими романтическими фотографиями из осеннего Киева делился продюсер Юрий Горбунов и его жена Екатерина Осадчая. Пара прогулялась в парке со своими двумя детьми и показала их развлечения.

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