Звезда "Игры престолов" завершил визит в Украину и показал миру жуткую реальность

Николай Костер-Вальдау / © Associated Press

Реклама

Датский актер Николай Костер-Вальдау , известный по роли Джейми Ланнистера в сериале «Игра престолов», завершил визит в Украину и записал эмоциональное послание миру, в котором напомнил о реалиях жизни украинцев под российскими обстрелами.

Знаменитость опубликовала видео в Instagram в последний день пребывания в нашей стране. Он показал актуальную карту воздушных тревог. На ней значительная часть украинских регионов отмечена желтым и красным уровнями опасности. Между тем, в небе находились российские беспилотники. Актер обратил внимание на разительную разницу между собственным положением и ситуацией, в которой оказались миллионы украинцев.

Реклама

Это мой последний день в Украине. Я уже уезжаю. Я познакомился с невероятными людьми, хорошо провел время. Но вот так выглядит Украина на карте, которая показывает, где сейчас происходят атаки. Пора ехать домой. Я могу возвратиться домой, мне повезло. А украинцы не могут», – сказал Николай Костер-Вальдау.

Реклама

Николай Костер-Вальдау / © Instagram

Актер не скрывал, что ему удалось иметь возможность покинуть опасную территорию и вернуться к более безопасной жизни. В то же время, украинцы ежедневно вынуждены считаться с угрозой российских атак, не имея возможности просто покинуть свои дома и вернуться тогда, когда опасность пройдет.

«Игра престолов» принесла Костеру-Вальдау мировую известность, однако на этот раз внимание к нему привлекла не актерская работа, а увиденное в Украине.

Николай Костер-Вальдау / © Instagram

Напомним, о приезде Николая Костера-Вальдау в Украину стало известно в конце октября. Во время визита знаменитость лично столкнулась с последствиями российской агрессии. В частности, одну из ночей ему пришлось провести на раскладушке в киевском метро , где он пережидал воздушную тревогу. Также актер посетил Чернобыльскую АЭС, побывал на месте российского удара в Днепровском районе Киева и посетил Николаев, где пообщался с поклонниками.

Новости партнеров