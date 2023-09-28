Звезда "Игры в имитацию" Марк Стронг будет восстанавливать украинские школы, разбитые россиянами

Известный британский актер Марк Стронг, звезда лент "Шерлок Холмс", "Кингсмен", "Загадочное убийство-2", "Рок-н-рольщик", "Игра в имитацию" присоединился к команде послов UNITED24.

Он сконцентрирует усилия на поддержке украинских школ. Об этом стало известно после онлайн-встречи актера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В этом году 5 августа, в свой день рождения Марк Стронг принял участие в благотворительном матче Game4Ukraine в Лондоне, целью которого было собрать средства на восстановление Михаило-Коцюбинского лицея в Черниговской области. С этого дня он будет помогать восстанавливать украинские школы и поддерживать украинских педагогов уже как посол официальной фандрейзинговой платформы Украины.

Владимир Зеленский и Марк Стронг

В ходе онлайн-звонка президент Украины Владимир Зеленский выразил Марку Стронгу благодарность за поддержку Украины. В свою очередь, всемирно известный актер отметил, что для него честь быть голосом украинских детей:

"Для меня честь стать голосом украинских детей в мире для того, чтобы у них было лучшее будущее. Как отец двух сыновей я осознаю важность качественного образования и необходимость ходить в школу, общаться с друзьями, приобретать не только знания, но и навыки, необходимые для взрослой жизни. Украинские дети заслуживают того, чтобы получать все необходимое", – сказал Марк Стронг.

Напомним, ранее еще один посол правительственной платформы UNITED24 в направлении разминирования земель, звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз в свой день рождения попросил об особом подарке для Украины.

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