Звезда "Иронии судьбы" Талызина набросилась на Ахеджакову и Пугачеву за поддержку Украины и разоблачила их настоящие имена

Российская актриса-путинистка Валентина Талызина набросилась на свою коллегу Лию Ахеджакову, которая поддерживает Украину в кровавой войне, развязанной диктатором путиным.

Во время разговора с пропагандистом Вячеславом Манучаровым она заявила, что Ахеджакова совсем не актриса, а роль в "Иронии судьбы" получила "благодаря дружбе" с режиссером Эльдаром Рязановым:

"Она не актриса. Она типаж. Маленькая собачка до старости щенок. Она очень понравилась в "Иронии судьбы" Рязанову. Она быстро прилипла к нему в семью, стала другом", – сказала поклонница путина.

Валентина Талызина и Лия Ахеджакова в ленте "Ирония судьбы"

Досталось от скандальной Z-патриотки и Алле Борисовне Пугачевой. Артистка, как известно, публично не озвучивала свою позицию относительно войны в Украине, однако активно поддерживает своего мужа Максима Галкина. Шоумен осудил войну в нашей стране и высказался против кровавой политики путина:

"Живет во лжи с этим белым париком... У Алла-певицы голос был. Ей был дан голос. А она так вела себя, что голос этот у нее забрали. И сейчас кто она? Никто", – высказала свое мнение пропагандистка.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/igorgulyaevofficial

Также Талызина разоблачила, что на самом деле Пугачева и Ахеджакова в свое время сменили отчество, чтобы "к ним не было вопросов":

"У Пугачевой папку звали Борух. А она не холопка и не раба, переименовала отца в Бориску. Бориска – славянское имя. Алла не Боруховна, а Алла Борисовна. Не раба и не халопка. Россиянкой захотела быть. И такая же история у Лии Меджидовны. Папа был Нахим. Она взяла отчество Меджун, своего отчима. Чтобы не говорили о ней ничего…" – заявила путинистка.

Лия Ахеджакова с флагом Украины / Фото: скриншот с видео

Всех, кто поддержал Украину во время полномасштабного вторжения рф, Талызина назвала "безсовестными": "Как можно… страна находится в тяжелом состоянии, в войне. Как можно говорить плохо о стране, о русских", – не может понять пропагандистка, поддерживающая убийства украинцев.

Вместе с тем поклонница путина заявила, что украинцев обманули, а Украину назвала "родной страной":

"Украина – родная страна. Я обожаю Украину, там талантливые люди. И так они оболванены! Один был президент. И второй. Второй просто подонок. Актер. Воспользовался актерским ходом очень очень хорошим, встал на колени перед людьми и просил прощения. Оказалось, все это игра. А сейчас ездит по всему миру и просит, и просит. Он обещал закончить эту войну. Я его видеть не могу! Он не патриот своей страны" – считает патриотка страны-террористки, которая убивает украинцев.

Напомним, что легендарная Лия Ахеджакова на днях вышла с флагом Украины на сцену в немецком городе Бремен. Поступок звезды вызвал настоящую истерику у россиян.

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