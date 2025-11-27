ТСН в социальных сетях

Звезда "Кабаре" Чопоров впервые за долгое время показался на публике с невестой: как она выглядит

Тем временем избранница актера рассекретила, как он ей сделал предложение и какой будет их свадьба.

Илья Чопоров

Звезда "Кабаре" Илья Чопоров впервые за долгое время показался на публике с невестой.

Артист находится в отношениях с актрисой Дарьей Грачевой. Вместе они побывали на премьере фильма "Ты - Космос", где дали комментарии проекту "Наодинці з Гламуром". В общем, влюбленные уже помолвлены. Возлюбленная Чопорова говорит, что он сделал ей предложение на шестую годовщину отношений. Звезда "Кабаре" подготовил избраннице немало сюрпризов, главным из которых было кольцо. Дарья признается, что они очень сильно волновались. Тем не менее, для пары это был особенный момент.

"У нас тогда было шесть лет отношений. Я целый день работала, у меня был съемочный день. Я приехала домой. Меня встретила куча сюрпризов: один за другим. Это было очень неожиданно. И состоялось предложение в такой интимной атмосфере дома. Мы перенервничали оба. Илья заказал суши, а мы после предложения сидим над ними и не можем их есть. Но это было очень круто", - говорит Дарья Анне Севастьяновой.

Илья Чопоров с невестой

Сейчас влюбленные планируют свадьбу. Парочка не хочет устраивать шумных вечеринок. Влюбленные планируют организовать скромный праздник в кругу самых близких и родных.

"Я не думаю, что это будет что-то помпезное, большое. Скорее всего, это будет со своими самыми близкими", - делится Дарья.

Илья Чопоров и его невеста

▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: Чому ведуча "НАКРИЧАЛА" на режисера ТИ КОСМОС та як зірка КАБАРЕ Чопоров "РОЗБИВ" серця фанаток

Напомним, недавно юморист Роман Мищеряков заговорил о свадьбе и когда он с невестой его сыграет.

