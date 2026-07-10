Звезда Kalush Orchestra шокировал, как пережил жуткое ДТП и 10 операций: "Меня сбил мотоцикл"

Тимофей Музычук / © instagram.com/sopilkar

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Украинский музыкант группы Kalush Orchestra, сопилкар Тимофей Музычук, впервые подробно рассказал о страшной аварии, которая чуть не стоила ему жизни.

Артист признался, что в мае 2014 его сбил мотоцикл. В результате очень сильного удара он получил многочисленные тяжелые травмы и в критическом состоянии попал в больницу. По словам Тимофея, врачам пришлось провести около десяти операций, чтобы спасти его жизнь. Некоторые травмы были настолько серьезными, что уже во время реабилитации пришлось заново учиться ходить.

«У меня была авария. Меня сбил мотоцикл. Очень долго лежал в больнице. Совершили около 10 операций. Нога была сломана, коленная чашечка была где-то на бедре, был бугор такой. Челюсть была сломана и висела. Была проблема из-за сильного удара в живот. Пришлось учиться заново ходить. Долгое время я лежал после операций. Когда я на пляже, то до сих пор спрашивают, у меня ли почка удалена, потому что там большой шрам. Это было в мае 2014 года. 2 мая — мой второй день рождения», — шокировал музыкант в интервью Мирославе Мандзюк.

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Тимофей Музычук / © instagram.com/sopilkar

Несмотря на тяжелые травмы и длительную реабилитацию именно этот период, говорит артист, кардинально изменил его отношение к жизни. Он признается, что после пережитого перестал заниматься комплексами и научился ценить самые простые вещи.

«Когда оказываешься в такой ситуации, то разные комплексы… Становится все так. У меня была мечта пробежаться. Банально звучит, но это так. Тогда все комплексы разрушились», — отметил Тимофей.

Напомним, недавно актриса Яна Глущенко заговорила о пластических операциях. Звезда открыла, что хотела бы изменить в себе.

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