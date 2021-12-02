Звезда канала 1+1 Гринчук, заболевший COVID-19 после вакцинации, показался с больными глазами

К счастью, ведущий уже поправился и вернулся к работе.

Ведущий ТСН Святослав Гринчук, привитый вакциной CoronaVac, к сожалению, заболел COVID-19, поэтому его три недели не было в прямых эфирах ТСН.

В рабочую неделю Гринчука – прямые эфиры новостей вела его коллега – Маричка Падалко. Тогда же у зрителей встал вопрос, куда девался Святослав?

В Facebook ведущий сообщил, что, несмотря на то, что еще летом вакцинировался CoronaVac, сейчас коронавирус его не обошел. Именно из-за заранее сделанной прививки, по мнению ведущего, ему удалось избежать госпитализации в больницу. Несмотря на это, почти две недели с переменным успехом Святослав боролся с насморком, кашлем и температурой, которая то исчезала, то снова появлялась. Все время Гринчук был на связи со своим семейным врачом.

пресс-служба канала "1+1"

"Вы, видимо, заметили что ни на позапрошлой, ни на прошлой неделе я так и не появился в утренних эфирах ТСН. Да, это именно потому, что недуг добрался и до меня (недаром говорят, что штамм "Дельта" значительно заразнее и агрессивнее). Сейчас я уже официально выздоровел, не представляю ни для кого опасности, и уже вернулся к работе. Спасибо Маричке Падалко за то, что подстраховала на замене. Как много зависит именно от вас и вашей ответственности!" – написал Святослав.

пресс-служба канала "1+1"

Гринчук перенес COVID-19 относительно легко, но полагал, что будет еще проще. По словам ведущего, это еще раз наталкивает на мысль, что даже вакцинированным не стоит пренебрегать масками, дистанцией в толпе, а еще – продолжать тщательно мыть руки и пользоваться антисептиком.

Ведущий ТСН призвал не пренебречь рекомендациями Минздрава и делать прививки, потому что в случае заболевания COVID-19 болезнь будет проходить проще.

Гринчук также написал, что ни его жена Кристина, тоже вакцинированная, ни 4-летняя дочь Дзвинка, к счастью, вирус не подхватили.

Сейчас Святослав вернулся к обычному ритму своей жизни — ходит на работу, отводит снова дочь на танцы, футбол, лего-конструирование и плавание. Жена тоже вернулась к работе.

пресс-служба канала "1+1"

"Радуемся, что все хорошо закончилось. Ждем праздников, чтобы поехать во Львов. В прошлом году, когда были рождественские каникулы, как раз начался вселенский локдаун, надеемся, что в этом году ситуация уже будет лучше, да и у нас антител побольше", — сказал Гринчук.

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