Звезда канала 1+1 Ирина Ванникова снялась в тропической фотосессии

Ведущая "Твоего Дня" приняла участие в благотворительных съемках.

Ведущая шоу "Твой день" на 1+1 Ирина Ванникова приняла участие в благотворительной фотосессии и присоединилась к сбору средств на лечение 36-летней украинской стилистки Ксении Яровчик, которая лично подобрала для Ирины одежду и аксессуары.

Во время фотосессии Ванникова появилась в льняном платье светлых тонов и свободного покроя, подвязанном кожаным ремнем. Образ дополнили бежевыми туфлями, массивными серьгами и светло-персикового цвета шляпой-канотье.

Ирина Ванникова и Ксения Яровчик / пресс-служба канала "1+1"

Как отметила Ксения, стиль для Ирины она выбирала опираясь на мягкие и гармоничные черты лица телезвезды. Силуэт получился легким и свободным. На фото ведущая предстала в легком, тропическом стиле.

Ирина Ванникова / пресс-служба канала "1+1"

Яровчик не только сама подбирает образ для каждой из своих героинь, но и придумывает, в каком именно стиле состоится фотосессия. Ксения увидела в Ирине женщину-кантри, так и подобрала соответствующий антураж для съемок. Над кадрами работала фотограф по имени Лита.

Ирина Ванникова / пресс-служба канала "1+1"

"Прежде всего я смотрела на цветотип и привязывалась к самой тематике — тропиков. Мне хотелось сделать современный, легкий и непринужденный образ. Для того, чтобы комфортно было в жару, я выбрала лен. Что касается аксессуаров — я смотрела на природные линии Ирины, у нее они мягкие, среднего размера, и я такие же подбирала украшения — округлой формы или овальные. и когда мягкие линии в лице повторяются и в аксессуарах, и в шляпе, то это должно выглядеть еще более гармонично", — отметила Ксения Яровчик.

Ирина Ванникова / пресс-служба канала "1+1"

Ирина Ванникова / пресс-служба канала "1+1"

К слову, ранее в благотворительной фотосессии Ксении Яровчик приняла участие коллега Ирины по шоу "Твой день" — Стася Ровинская, которая снялась в стиле болливудского кино.

Чтобы собрать необходимые 250 тысяч гривен на лечение, Ксения организовывает фотодни. Уже собрано 80 тысяч гривен. В благотворительных фотосессиях приняли участие 28 человек, которые заказали сессию за благотворительный взнос на лечение Ксении. 31 волонтер: фотографы, визажисты, дизайнеры, стилисты подарили более 100 часов своей работы и таланта. Все заработанные деньги направляют на лечение. Приобщиться к сбору средств на платформе благотворительного фонда Крона может каждый.

Работы Ксении публиковались на страницах известных модных журналов, в том числе в Vogue Italia. Девушка мечтает жить, создавать красоту и организовать центр помощи людям со сложными урологическими проблемами. Но после предыдущих неудачных вмешательств и осложнений, операцию нужно делать за рубежом. Наиболее приемлемые цены и опыт у Медицинского центра реконструктивной хирургии в Белграде. Времени мало, туда Ксения мечтает отправиться уже осенью, но для этого нужно собрать еще 170 тысяч гривен.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку